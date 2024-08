Draft da NFL de 2025: Classificação dos 10 melhores candidatos a veteranos da HBCU

A temporada de futebol americano universitário de 2024 finalmente chegou, e o jogo da HBCU começa com o Cricket MEAC/SWAC Challenge Kickoff anual. O jogo de sábado coloca a Florida A&M contra a Norfolk State em Atlanta às 19h30 ET (Aplicativo ABC/ESPN).

Na última década, a NFL fez um grande esforço para dar mais exposição para times em faculdades e universidades historicamente negras e mostrar seus jogadores em todo o país. O HBCU Legacy Bowl e o Reese’s Senior Bowl HBCU combine se tornaram eventos significativos no calendário pré-draft para todos os times da NFL. Nenhum jogador HBCU foi selecionado no draft da NFL de 2024, porém, com o último recrutado da HBCU sendo Isaiah Bolden, que o New England Patriots selecionou do Jackson State em 2023.

Nos últimos meses, conversei com vários treinadores, olheiros e avaliadores em todo o país e comparei suas observações com minhas anotações de verão para compilar esta lista. Aqui estão meus 10 principais prospectos da HBCU elegíveis para o draft, incluindo jogadores das categorias FCS e Divisão II. (Esta lista não inclui transferências recentes que não jogaram em uma escola da HBCU na temporada passada).

HT: 1,98 m | Peso: 305 libras

Nos últimos anos, as escolas da SWAC produziram tackles ofensivos bem-sucedidos da NFL, como Terron Armstead (Arkansas-Pine Bluff) e Tytus Howard (Alabama State). Vinson está almejando ser o próximo nessa linha de bloqueadores.

Vinson é um prospecto de tackle alto e ágil com habilidades de movimentação fáceis. Os avaliadores o elogiaram, pois ele recebeu uma mistura de notas de sexta e sétima rodadas de olheiros com quem conversei. O forte desempenho de Vinson na temporada passada contra Vanderbilt foi mencionado com frequência, e todos os olhos estarão nele quando o Alabama A&M abrir a temporada contra Auburn.

“Ele pesava 168 quilos quando chegou aqui, mas nós o emagrecemos e ele não perdeu seu porte atlético”, disse uma fonte do Alabama A&M.

As medidas de primavera de Vinson incluíam uma envergadura de 84¾ polegadas e braços de 35 polegadas, impressionante para um prospecto de tackle de escola pequena. O Alabama A&M não tem um jogador ofensivo recrutado desde 1994 (Joe Patton e Fred Lester), mas Vinson tem uma boa chance de acabar com essa seca.

Escolhas do editor 2 Relacionados

2. Aaron Smith, LB, Estado da Carolina do Sul

HT: 6-2 | Peso: 218

O South Carolina State tem sido um dos melhores canais da FCS para a NFL, com o defensive tackle do 49ers Javon Hargrave e o ex-linebacker do Colts/Eagles Shaquille Leonard sendo um ex-aluno recente. Smith pode ser o próximo. Um defensor de segundo nível urgente e rápido, ele opera no meio da defesa dos Bulldogs — e seu filme é impressionante.

“Ele teve alguns momentos inconsistentes no começo, mas achei que ele jogou muito bem depois do primeiro quarto do ano”, disse um olheiro da área da NFC.

Smith projeta melhor como um linebacker do lado fraco no próximo nível, mas precisa melhorar sua força de ataque e habilidade de se livrar de bloqueios. Se isso acontecer, ele pode construir sua nota do final do Dia 3.

3. Karon Prunty, CB, Carolina do Norte A&T

HT: 6-2 | Peso: 180

Prunty começou no Kansas — onde não permitiu nenhum passe para touchdown na cobertura em 2020 — e teve uma participação especial na Carolina do Sul antes de chegar à Carolina do Norte A&T, onde encontrou um lar nas últimas duas temporadas, ao mesmo tempo em que retornava à sua forma inicial na faculdade.

Ele se destaca na cobertura de zona e se sente confortável mantendo os olhos no QB e atacando passes lançados em sua área. Prunty também pode jogar cobertura individual em surtos. Como a maioria dos prospectos de cornerback mais altos, ele precisará mostrar a velocidade e agilidade necessárias para jogar na posição e melhorar sua atual nota de agente livre não draftado. O processo de pré-draft será crítico para Prunty, pois ele pretende se tornar o primeiro defensor do Aggie selecionado desde 2019.

HT: 6-4 | Peso: 210

Ex-quarterback do ensino médio, Hunter se tornou um dos melhores jogadores defensivos da MEAC. Ele não apenas liderou a conferência com 75 tackles, mas também mostrou uma habilidade de causar estragos atrás da linha de scrimmage com 9,5 tackles para perda. Hunter é um blitzer disruptivo que pode ser movido por toda a defesa em uma base de baixo para baixo.

“Ele é leve, mas definitivamente pode correr e cobrir”, disse um olheiro da área da AFC. “Hunter é aquele jogador de subpacote que você pode usar em níquel ou dez centavos porque ele é muito atlético.”

O alcance de Hunter aparece no filme, pois ele pode fazer jogadas de uma linha lateral à outra devido à sua velocidade de perseguição e consistência. Os olheiros estarão procurando vê-lo melhorar sua força de jogo no jogo de corrida nesta próxima temporada. Seu nível de força e estrutura levantam questões sobre sua posição no próximo nível, pois podem forçar Hunter a uma função mais híbrida.

Olhando para o draft da NFL de 2025 • Primeiros rascunhos simulados: Yates | Moleiro | Reid

• Melhor por posição | Quem será o número 1?

• 19 QBs para conhecer | 14 sleepers para ficar de olho

• Projeto de ordem de rascunho | Mais sobre o rascunho

HT: 6-0 | Peso: 214

Gallop teve uma temporada júnior estelar para o Bison, terminando com 58 tackles e três interceptações a caminho das honras de Jogador Defensivo do Ano da MEAC. Ele jogará como safety forte novamente, esperando repetir uma performance que ajudou a levar Howard ao seu primeiro título de conferência desde 1993.

Gallop é versátil e físico, e ele usa vários chapéus na secundária. Ele é um tackler consistente que chega violentamente em suporte de corrida, mas deve mostrar mais consistência na cobertura um-a-um. Ele está atualmente classificado como um agente livre não selecionado e espera melhorar esse status como um veterano.

HT: 6-3 | Peso: 270

Williams tem sido uma força disruptiva para os Bears, terminando a temporada passada com 50 tackles, 11 tackles para perda e 7 sacks. Enquanto Morgan State o jogou tanto por dentro quanto por fora, Williams está no seu melhor quando consegue mostrar sua força mantendo lacunas. Espera-se que ele jogue mais 3-technique nesta temporada, exigindo que ele suba no campo e penetre no primeiro nível com mais consistência.

Os olheiros com quem conversei concordaram que a técnica 3 é onde Williams se encaixa melhor no próximo nível, pois ele precisará derrotar bloqueios de forma mais consistente com rapidez e fisicalidade das mãos. Visto como um esperançoso no final da rodada, ele precisa se tornar mais consistente na criação de vitórias rápidas atrás da linha de scrimmage.

Principais notícias da semana de Tenha acesso exclusivo a milhares de artigos premium por ano dos melhores escritores.

• Times da NFL com as melhores equipes técnicas? »

• Playoff de 12 equipes! Projeções do CFB Bowl »

• O que diabos o Chelsea está fazendo?! »

Mais conteúdo ESPN+ »

HT: 6-0 | Peso: 195

Muitos olheiros com quem conversei ficaram impressionados ao observar Bohler no treino de outono. Ele joga na posição de cornerback de limite no esquema defensivo dos Rattlers, o que permite que suas habilidades com a bola prosperem, como evidenciado por seus 14 passes desviados na temporada passada.

“Ele consegue fazer isso o tempo todo, mas quero vê-lo cometer mais erros neste ano”, disse um olheiro da área da NFC que cobre o sudeste.

O corner sênior não só lota janelas de arremessos — ele também é um tackler consistente de finalização e finalização na defesa de corrida. Há olheiros que preferem Bohler por um níquel por causa de seu conforto em jogar a bola e sua fisicalidade como tackler. Recebendo uma mistura de notas de free agent de rodadas tardias e não draftadas, Bohler valerá a pena ser observado no Desafio MEAC/SWAC de sábado.

HT: 6-8 | Peso: 310

Uma joia escondida da Divisão II, Onwuazor ainda é relativamente novo no futebol. Principalmente um jogador de basquete depois de se mudar da Nigéria para os Estados Unidos em 2016, ele recebeu várias ofertas de basquete depois do ensino médio. Apesar de nunca ter jogado futebol americano no ensino médio, ele pegou em Maryland, onde ficou de fora como um prospecto de desenvolvimento antes de se transferir para o Virginia State em 2022.

Onwuazor finalmente entrou no gridiron naquela temporada, com seu comprimento e tamanho se traduzindo bem na proteção de passe, apesar de sua experiência limitada. Sua força no bloqueio de corrida não se desenvolveu tão rapidamente, e é por isso que ele atualmente é classificado como um agente livre de rodada tardia ou não selecionado pelos olheiros. Mas sua estrutura e potencial de crescimento o tornam um prospecto intrigante que pode se apresentar no draft com uma forte temporada de 2024.

“Com esse tipo de tamanho e capacidade atlética, ele se destaca nesse nível, isso é certo”, disse um olheiro da área da AFC. “Ele é o tipo de projeto no qual muitas equipes estarão interessadas no final do draft por causa das características e ferramentas.”

HT: 6-0 | Peso: 196

Hinton é o segundo defensive back do Bison nesta lista e, sem dúvida, o melhor nickel defensor do FCS. Ele surgiu na cena na temporada passada contra o Northwestern, terminando o jogo com oito tackles e um sack. Hinton é um tackler seguro que também mostra boa fluidez de quadril e consciência na cobertura, colocando-o firmemente no radar dos avaliadores da NFL.

Hinton terá outro jogo de destaque contra um time da Big Ten nesta temporada, já que Howard enfrenta Rutgers na Semana 1. Visto estritamente como um defensor de níquel, ele tem a rapidez e a constituição física que os olheiros atraem durante o processo de pré-draft, o que lhe dá a chance de melhorar sua nota de agente livre não draftado.

O cornerback Carson Hinton, na foto, e o safety Kenny Gallop Jr. são jogadores de Howard que estão no radar dos olheiros da NFL. David J. Griffin/Icon Sportswire via Getty Images

HT: 6-3 | Peso: 186

Burgess estourou como um júnior na temporada passada, terminando com 32 tackles, 11 passes desviados e 2 interceptações que ele retornou para touchdowns. Um cornerback Cover 2 da velha escola, ele prospera quando pode utilizar seu corpo longo para colocar as mãos em wideouts no snap e atrapalhar seu timing.

Burgess é um corner versátil em esquemas que se sente confortável jogando de costas para a linha lateral e fez a maioria de suas jogadas em zona. Ele tem o tamanho que os times profissionais cobiçam, mas precisará abordar questões sobre sua velocidade em linha reta nesta temporada e no processo de pré-draft.