Drake faz grande aposta em Israel Adesanya para vencer no UFC 305: ‘Sempre com Izzy’

“Acho que você perde algumas vezes e ganha outras, desde que o resultado seja renda.”

Essa pode ser a melhor maneira de Drake descrever seu histórico de apostas quando se trata de apoiar o ex-campeão peso-médio do UFC Israel Adesanya, e ele está mais uma vez com “The Last Stylebender” antes de sua próxima luta.

O rapper de alto nível que adora fazer apostas em lutas do UFC nunca foi contra Adesanya, embora essa estratégia tenha resultado em algumas grandes perdas para sua conta bancária no passado. Isso não impedirá Drake de apoiar Adesanya mais uma vez enquanto ele se prepara para enfrentar Dricus du Plessis no evento principal do UFC 305 no sábado.

O astro canadense de 37 anos mostrou sua última aposta após apostar $ 450.000 em Adesanya para vencer e recuperar o título de 185 libras no evento principal de Perth, Austrália. Se Drake acertar sua aposta, ele receberá $ 855.000 de volta em uma luta que basicamente se tornou um pick ‘em com os oddsmakers poucas horas antes de Adesanya e du Plessis entrarem no octógono.

Adesanya era ligeiramente favorito antes da semana da luta, mas essas probabilidades mudaram várias vezes antes de uma das lutas pelo título dos médios mais aguardadas da história recente.

Claro, Drake tem uma longa história apostando em esportes — em particular no UFC — e seus erros geralmente recebem mais atenção do que seus acertos, com uma longa piada chamada “A Maldição de Drake” atormentando os atletas ou times que ele apoia com suas apostas.

Na verdade, um site foi lançado detalhando as maiores vitórias e perdas de Drake como apostador esportivo, o que inclui Adesanya sofrendo um par de derrotas como favorito, com o rapper apostando dinheiro nele antes da luta. Seu maior revés financeiro veio quando ele apostou em Adesanya para derrotar Alex Pereira no UFC 281, com o rapper perdendo mais de US$ 1,59 milhão.

No geral, Drake ainda está em alta quando aposta em Adesanya, com um pequeno lucro de pouco mais de US$ 15.000, depois de apostar quase US$ 4 milhões nele.

Drake encontrará ouro e aumentará sua margem de lucro ainda mais após sua última aposta em Adesanya?

Teremos que esperar até o UFC 305 terminar para ter certeza.