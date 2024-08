Drake se junta à Venezia como investidor e patrocinará kit

O rapper canadense Drake se tornou um investidor do clube da Série A Venezia após ingressar na empresa global focada em esportes APEX Capital.

A APEX, que adquiriu uma participação minoritária no clube do norte da Itália em julho, logo após o time ganhar a promoção para a Série A, confirmou a adição de Drake ao projeto.

A empresa de investimentos esportivos disse no Instagram: “O ícone global Drake se juntou ao grupo de investidores @veneziafc ao lado da APEX para financiar o clube antes da temporada da Série A. Sua submarca Nike, NOCTA, se torna a patrocinadora oficial do uniforme do time, um grande passo em direção à fusão de cultura e esporte.”

NOCTA é a marca de roupas de propriedade de Drake e criada em conjunto com a Nike.

“Estamos entusiasmados com a parceria com o Venezia FC, um time que incorpora a rica história e a vibrante cultura de Veneza”, disse o porta-voz da equipe de gestão do Drake, Matte Babel.

“É a intersecção perfeita entre esporte e cultura e estamos ansiosos para contribuir para uma franquia que se estende além do campo.”

A marca esportiva italiana Kappa foi patrocinadora de kits do Venezia em temporadas anteriores até junho. A mudança do Venezia da Nike para a Kappa em 2021 foi supostamente feita para dar ao clube mais controle criativo sobre seus kits.

Desde então, o Venezia FC tem usado agências criativas, como a Bureau Borsche, para criar seus designs de camisas.

“Um dos objetivos do Venezia FC é alavancar a popularidade global do futebol e atrair atenção internacional para uma das cidades culturalmente mais significativas do mundo”, disse a gerente de marca do Venezia FC, Fabrizia Monteleone.

“O Venezia FC atua como embaixador da cidade de Veneza e o relacionamento do clube com a NOCTA reforçará a missão mais ampla do Venezia FC de celebrar a herança cultural da cidade.”

A coleção completa de kits do Venezia estará disponível durante a pausa internacional em setembro.

O portfólio de investimentos da APEX se concentra em investimentos em esportes, mídia e entretenimento, e inclui participações na equipe Alpine F1 e no Bay Golf Club.