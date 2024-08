Drake sugere ir contra Kendrick Lamar novamente em meio à promessa de álbum do Compton Rapper

Drake a série de novos lançamentos de músicas são apenas uma cortina de fumaça para cobrir seus verdadeiros planos de continuar sua briga lírica com Kendrick Lamar … pelo menos é assim que os fãs estão decodificando seus mais novos posts no Instagram!!!

Isso também não é teoria da conspiração… uma postagem noturna no Drake’s @plottttwisttttt Conta Finsta mostra um tiroteio no filme de John Woo de 1987, “A Better Tomorrow 2” … alertando os fãs que ele está voltando com 2 armas em chamas.