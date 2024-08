‘Dricus ainda é uma droga’: profissionais reagem à derrota de Dricus du Plessis para Israel Adesanya no UFC 305

Dricus du Plessis continua encontrando maneiras de fazer isso.

O atual campeão dos médios do UFC defendeu seu título de forma brilhante no sábado no UFC 305, finalizando Israel Adesanya por mata-leão no quarto round em uma disputa selvagem de vai e vem na RAC Arena em Perth, Austrália. Du Plessis agora tem um perfeito 8-0 em oito aparições no octógono e, independentemente de seu estilo estranho fazer sentido para as massas, ele provou ser o homem a ser batido na divisão de 185 libras do UFC.

Confira abaixo como o mundo do MMA reagiu ao trabalho de du Plessis no UFC 305.

Desconsidere. O Ddp parecia uma criança perseguindo o caminhão de sorvete na rd 1 — Jason Mayhem Miller (@mayhemmiller) 18 de agosto de 2024

10-9 DDP. A pressão e o controle do anel fizeram a diferença naquele #UFC305 —Henry Cejudo (@HenryCejudo) 18 de agosto de 2024

20-18 DDP. Estratégia inteligente para mudar para o wrestling após um RD1 pesado e marcante #UFC305 —Henry Cejudo (@HenryCejudo) 18 de agosto de 2024

DDP – Adesanya, que luta incrível, adorei! — Stefan Struve (@StefanStruve) 18 de agosto de 2024

Espero que o DDP tenha algum cardio extra guardado, ou essas rodadas do campeonato serão longas. #ufc305 — Jason Mayhem Miller (@mayhemmiller) 18 de agosto de 2024

29-28 Dobrador de estilo Acho que o DDP provavelmente deu uma dentada naquela rodada #UFC305 — Damien Brown (@beatdown155) 18 de agosto de 2024

Eu quero que seja Izzy 2-1, mas realmente não consigo dizer como os juízes viram RD 1 — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 18 de agosto de 2024

Izzy precisa dar mais passos para o lado e não apenas se inclinar para trás – Belal Muhammad (@ bullyb170) 18 de agosto de 2024

Cara, isso é uma droga. Ele parecia tão bem quanto sempre pareceu, na minha opinião. Estava a caminho de uma vitória por decisão #UFC305 — Damien Brown (@beatdown155) 18 de agosto de 2024

Nossa, droga. Izzy estava cozinhando, e então ele não estava mais. #UFC305 — Mike Jackson, Esq. (@TheTruthJackson) 18 de agosto de 2024

Eu não sou campeão nem nada, mas como esse mdfkrr continua vencendo? #UFC305 — Renato Moicano UFC (@moicanoufc) 18 de agosto de 2024

Dricus Du Plessis consegue!!! Uau… que maneira de se esforçar e conseguir aquele sub, muito impressionante!#UFC305 — Megan Anderson (@MeganAnderson) 18 de agosto de 2024

Uau, essa foi uma reviravolta insana. Chapéu para Du Plessis. Nunca desistiu e garantiu a chegada. #UFC305 — Julian Marquez (@JMarquezMMA) 18 de agosto de 2024

Droga. Não sei o que aconteceu lá. Quase pareceu um lapso mental naqueles 45 segundos finais. DDP mantém seu título. #UFC305 — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 18 de agosto de 2024

Foi uma boa luta, no entanto. É tudo o que vou dizer — Rampage Jackson (@Rampage4real) 18 de agosto de 2024

Ótimo retorno. Que luta — glover teixeira (@gloverteixeira) 18 de agosto de 2024

Parabéns a ambos os caras por fazerem uma ótima luta de vai e vem! Parabéns ao champ du plessis por cavar fundo e conseguir o acabamento. Fazendo história — Chris Weidman (@chrisweidman) 18 de agosto de 2024

Parabéns para @dricusduplessis dois grandes guerreiros lutaram e ele fez o trabalho. Dricus é o homem — Platina Mike Perry (@PlatinumPerry) 18 de agosto de 2024

Izzy ainda está tão bem, espero que ele não se aposente – Belal Muhammad (@ bullyb170) 18 de agosto de 2024

Respeito ao DDP pelo pedido de desculpas. Ótima luta, ambos os caras -Sodiq Yusuff (@Super_Sodiq) 18 de agosto de 2024