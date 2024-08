Dricus du Plessis abre como favorito nas apostas sobre Alex Pereira, azarão para Khamzat Chimaev em potenciais defesas de título

Dricus du Plessis está finalmente começando a convencer as pessoas de que ele é um cara de verdade, incluindo os corretores de apostas.

No último sábado, du Plessis defendeu com sucesso seu título dos médios com uma finalização no quarto round do ex-duas vezes campeão Israel Adesanya no evento principal do UFC 305. A vitória foi a primeira defesa de título de du Plessis e agora o consolida firmemente como o homem a ser batido em 185 libras. E isso também é verdade para os apostadores, já que o Sportsbetting.ag divulgou as probabilidades para uma série de possíveis próximos oponentes para o campeão, e du Plessis é o favorito para vencer quase todos eles.

Dricus du Plessis (-130) vs. Sean Strickland (+110)

Dricus du Plessis (-200) vs. Alex Pereira (+170)

Dricus du Plessis (-185) vs. Robert Whittaker (+160)

Para referência, um apostador que fizer uma aposta de $100 em du Plessis ganharia $76 se derrotasse Strickland, $50 se derrotasse Pereira e $54 se derrotasse Whittaker novamente. Além disso, as probabilidades para o confronto com Pereira são para uma luta de 185 libras, não de meio-pesado.

No entanto, houve um adversário contra o qual os apostadores não gostaram das chances de du Plessis: Khamzat Chimaev.

Dricus du Plessis (+170) vs. Khamzat Chimaev (-200)

Contra Chimaev, uma aposta de US$ 100 em du Plessis renderia US$ 170 líquidos.

Strickland parece ser o próximo concorrente mais provável para du Plessis. Os dois lutaram por decisão dividida no UFC 297, onde “Stillknocks” levou o título dos médios, e o CEO do UFC, Dana White, já disse que Strickland deve ter a próxima chance pelo título.

No entanto, Chimaev e Robert Whittaker estão programados para lutar no UFC 308 em 26 de outubro em Abu Dhabi, e com du Plessis declarando Whittaker como o mais merecedor da próxima luta, é possível que o vencedor dessa luta fique na frente da fila.