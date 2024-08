Dricus du Plessis e Israel Adesanya falam sobre provocações na coletiva de imprensa do UFC 305: ‘Tive que puxar alguns pauzinhos’

Dricus du Plessis e Israel Adesanya já estão na coletiva de imprensa do UFC 305.

Neste sábado, du Plessis coloca seu título dos médios em jogo contra Adesanya no evento principal do UFC 305 e na quinta-feira, sua rivalidade acalorada transbordou em uma emocionante coletiva de imprensa com Adesanya até mesmo chorando enquanto os dois trocavam farpas. No entanto, após bater o peso com sucesso na sexta-feira, Adesanya falou com a equipe do UFC Morning Weigh-In Show, onde ele abordou o evento, dizendo que já deixou isso para trás, pois está focado na tarefa em questão.

“Para mim, se você não conhece minha história, não fale sobre ela”, disse Adesanya. “Mas, novamente, eu deixei isso sair, então. Foi bom para mim colocar isso para fora porque já faz um tempo, e agora estou de volta à minha forma e estou com frio.”

A inimizade entre Adesanya e du Plessis tem aumentado e diminuído ao longo do último ano, começando quando Adesanya era campeão e du Plessis prometeu se tornar o primeiro “verdadeiro campeão africano” na história do UFC. Na preparação para esta luta, as coisas entre os dois pareceram se acalmar um pouco até que a coletiva de imprensa aumentou as emoções novamente, o que pode ser um erro para du Plessis, já que Adesanya acredita que pode canalizar o fogo efetivamente no sábado.

“Se você souber como usá-lo corretamente”, disse Adesanya quando perguntado sobre trazer emoções para uma luta. “Eu sou uma pessoa emocional, mas também sou muito inteligente emocionalmente, diferente da maioria das pessoas. Eu sei quando usar o fogo para queimar o poder interior. Logo. Estamos a menos de 24 horas de quando brigaremos e vocês verão então.”

A guerra mental tem uma longa história em esportes de combate e MMA, mas du Plessis diz que não foi isso que aconteceu neste caso. Depois que ele também bateu o peso com sucesso, o campeão dos médios do UFC também falou com o UFC 305 Morning Weigh-In Show, dizendo que ele não estava tentando fazer jogos mentais com Adesanya.

“Entrar na cabeça dele? De jeito nenhum”, disse du Plessis. “Não era um plano. Não foi emocional para mim. Foi emocional, dependendo de quem você perguntar, e foi isso. Ele ficou emocionado, eu entendo isso. Ele disse que fez muita busca interior. Pareceu-me que ainda há algumas coisas o incomodando, mas isso não é problema meu.

“Não era o plano, mas é claro que eu tinha que mexer uns pauzinhos e ver onde isso me levaria…”

“Deixe-me dizer uma coisa, eu não serei intimidado. Eu não serei intimidado, nunca”, continuou du Plessis. “Quando você tem caras que agem duro, que querem intimidar, uma vez que eles tomam aquele remédio, é assim que você para um valentão. Eu sempre digo isso para os alunos da minha academia: bullying é ruim, bullying não é certo, bullying é terrível. Quando um valentão toma seu próprio remédio, é aí que ele para de intimidar. Se um valentão vem e te dá um soco todo dia e você deixa passar, deixa passar, mas então um dia você o acerta bem no nariz, eu prometo que ele não fará isso de novo. Você o coloca de bunda no chão. Meu pai me ensinou isso, meus irmãos me ensinaram isso, foi assim que fui criado.

“Eu não sou uma pessoa desrespeitosa. Eu sei disso com certeza e não vou deixar que me digam o contrário. Eu sempre serei respeitoso se você for respeitoso comigo. Se você vai tentar me intimidar, se você vai tentar fazer ameaças à minha vida, fazer qualquer tipo de ameaça contra mim, eu não vou permitir isso… Você os intimida de volta e mostra a eles como é, e eles nunca gostam disso.”

Mas embora du Plessis pareça não concordar com Adesanya na maioria das coisas, uma coisa ele concorda com “The Last Stylebender”: no sábado, é tudo negócios.

“Sinceramente, acredito que emoção não tem lugar naquele octógono”, disse du Plessis. “Qualquer emoção é um sentimento a mais ali. Quando estamos entrando lá, é estritamente negócios…

“Agora toda a conversa acabou. Não era Dricus, o lutador, que estava lá. Era Dricus, que tinha que estar lá para aquela coletiva de imprensa. Dricus, o lutador, é quem vai aparecer amanhã, e ele é um cara sério.”