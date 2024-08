Dricus du Plessis finaliza Israel Adesanya com um mata-leão para defender o título no evento principal do UFC 305

Dricus du Plessis provou mais uma vez que é o melhor peso médio do mundo.

Na noite de sábado, no UFC 305, du Plessis encerrou sua longa rivalidade com Israel Adesanya ao finalizar o ex-campeão com um violento mata-leão no quarto round para defender seu cinturão e se consolidar no topo da divisão até 185 libras.

Embora nada tenha sido fácil, du Plessis mostrou resistência, durabilidade e crença inabalável de que finalmente chegaria a Adesanya, que foi exatamente o que ele fez. Depois de machucar “The Last Stylebender” com uma saraivada de socos nos pés, du Plessis garantiu uma queda e imediatamente se moveu para encaixar a submissão.

Um segundo depois, com uma careta no rosto, Adesanya bateu com o fim chegando aos 3:38 do quarto round. Depois, du Plessis abraçou Adesanya enquanto o ressentimento entre eles finalmente foi encerrado.

“Para mim, dividir este octógono com uma lenda, 100 por cento um Hall of Famer,” du Plessis disse sobre Adesanya após sua vitória. “Este homem fez tanto por este esporte. Lamento muito que tenha sido percebido que desrespeitei o fato de que ele é da África, essa nunca foi minha intenção.

“Hoje à noite a África teria vencido de qualquer maneira. Mas hoje à noite a África do Sul foi a vencedora. Foi uma honra para mim dividir esta jaula com uma lenda como essa. Tenho o maior respeito por ele, de guerreiro para guerreiro.”

Apesar de um esforço valente, Adesanya simplesmente não conseguiu quebrar o queixo de ferro de du Plessis e, embora tenha sobrevivido a uma queda e tentativa de submissão no início, ele não conseguiu se libertar da mesma posição no quarto round. Foi compreensivelmente uma derrota de partir o coração para Adesanya, mas ele reconheceu sua ruína enquanto dava crédito a du Plessis pela vitória.

“Eu já sabia que ele seria duro”, disse Adesanya. “Não foi uma surpresa. Eu me senti forte, capaz de resistir às quedas dele. Só cometi um erro idiota no chão.”

A luta realmente aconteceu quase como esperado, com Adesanya exibindo brilhantismo técnico nos pés e du Plessis apenas encontrando uma maneira de vencer por qualquer meio necessário. Ninguém vai confundir du Plessis com um striker de classe mundial como Adesanya, mas ele continuou encontrando uma maneira de correr para frente e explodir Adesanya com socos duros que mantiveram o veterano de 35 anos desequilibrado.

No segundo round, du Plessis garantiu uma queda e lutou para controlar um Adesanya se contorcendo, que simplesmente se recusou a desistir da posição. Eventualmente, du Plessis pegou as costas e quase travou no mata-leão, mas Adesanya encontrou uma maneira de se soltar para voltar a ficar de pé.

Definitivamente houve momentos em que parecia que Adesanya realmente machucaria du Plessis quando ele conectava um soco longo ou um uppercut enorme, mas de alguma forma o campeão em exercício continuava voltando para ele repetidamente. A técnica de du Plessis geralmente envolvia abaixar a cabeça e avançar com uma grande saraivada de golpes, mas ele sempre parecia encontrar um lugar no queixo de Adesanya exatamente quando ele precisava de algo grande para acertar.

Foi exatamente assim que o final da luta aconteceu com Adesanya aparentemente no controle à distância e então, do nada, du Plessis avançou e descarregou uma combinação com alguns socos atordoando o antigo campeão. Assim que percebeu que Adesanya estava atordoado, du Plessis continuou disparando socos até encontrar a abertura para a queda, o que levou à submissão que encerrou a luta.

“Preciso dessa queda, consegui a queda”, disse du Plessis. “Nesse nível, é difícil manter as pessoas no chão. Esse cara é o rei da recuperação. Ninguém consegue derrubá-lo e mantê-lo lá. Consegui alguns bons golpes, acertei alguns bons socos, mas, no final das contas, acredito que essa luta foi vencida em pé. Aqui estou e ainda sou campeão.”

Embora ganhar o título tenha sido uma ocasião monumental para o lutador sul-africano, du Plessis derrotar um dos maiores pesos médios de todos os tempos certamente ajuda a consolidá-lo como campeão e seu currículo está começando a ficar terrivelmente bom em comparação com alguns grandes da divisão. Quanto ao que vem a seguir, du Plessis diz que os alinhem e ele continuará os derrubando.

“Quero ouvir ‘e ainda’. Não me importo com os oponentes”, disse du Plessis.

Imediatamente após a luta, Adesanya realmente tirou as luvas, mas a aposentadoria não estava em sua mente. Em vez disso, ele estava apenas abatido pela derrota, mas canalizou seu Jordan Belfort interior para prometer que o UFC não o veria pela última vez.

“Eu sei que todos vocês, seus filhos da p*rra, querem me ver perder, vocês querem me ver derrotado”, disse Adesanya. “Mas olhem isso — eu não vou embora, porra. Eu não vou embora, porra!”