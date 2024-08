Dricus Du Plessis finaliza Israel Adesanya para manter a coroa do UFC

Dricus Du Plessis defendeu com sucesso o cinturão dos médios do UFC ao derrotar Israel Adesanya com uma finalização no quarto round no sábado, no evento principal do UFC 305, na RAC Arena, em Perth, Austrália.

Du Plessis (22-2 MMA, 8-0 UFC) teve que superar adversidades para manter seu cinturão, enquanto Adesanya (24-4 MMA, 13-4 UFC) estava ganhando força no quarto round antes de um gancho de esquerda atordoar o ex-campeão e levar à sequência de finalização.

Foi um caso de beliscão e dobra ao longo de três rounds, entre o ataque explosivo e as quedas de Du Plessis e os contra-ataques precisos e o bodywork de Adesanya. Assim que parecia que o bodywork estava desacelerando o campeão no quarto round, Du Plessis cavou fundo e avançou, acertando um trio de mãos direitas em Adesanya e garantindo uma queda. Du Plessis rapidamente fez a transição para as costas do ex-campeão e afundou em um mata-leão para finalizar na marca de 3:38.

“Eu vim aqui para morrer por esse cinturão ou tirar uma vida”, disse Du Plessis. “Felizmente, não precisei fazer nenhuma das duas coisas.”

A luta tinha mais em jogo do que um título mundial, já que Adesanya e Du Plessis estavam envolvidos em uma guerra de palavras por mais de um ano sobre quem seria o primeiro campeão africano “de verdade”. Adesanya nasceu em Lagos, Nigéria, mas atualmente reside em Auckland, Nova Zelândia, enquanto Du Plessis nasceu e foi criado em Pretória, África do Sul.

A rivalidade se tornou uma batalha de herança quando Du Plessis desconsiderou os antigos campeões africanos do UFC, Adesanya, Kamaru Usman e Francis Ngannou, afirmando que ele foi o primeiro campeão nascido, criado e atualmente residente no continente.

Embora houvesse ressentimentos antes da luta, os dois lutadores pareceram fazer as pazes depois.

“Sinto muito que tenha parecido que desrespeitei o fato de que ele é da África”, disse Du Plessis, 30, depois. “Essa nunca foi minha intenção. A África teria vencido de qualquer maneira, mas hoje à noite a África do Sul foi a vencedora.

“Foi uma honra para mim dividir esta jaula com uma lenda e tenho o maior respeito por ele.”

Foi a 10ª vitória consecutiva de Du Plessis e a primeira defesa de título bem-sucedida após derrotar Sean Strickland pelo campeonato em janeiro. Sua primeira defesa seria contra o homem que muitos acreditam ser um dos maiores pesos médios de todos os tempos.

Adesanya, 35, estava retornando ao octógono após uma paralisação de 11 meses após sua impressionante derrota de título para Strickland em setembro passado. O ex-campeão tirou um ano sabático das lutas após competir em um ritmo alucinante de seis lutas de título em 19 meses e esperava que o tempo de folga produzisse uma versão melhorada de “The Last Stylebender”.

O ex-campeão pareceu bem durante toda a luta, usando seu contra-ataque preciso, jab longo e socos no corpo para pontuar. Adesanya na verdade teve uma vantagem de 105-99 em golpes totais, de acordo com o UFC Stats.

Mas Du Plessis continuou explosivo e misturou trocação com quedas para manter seu oponente honesto. Depois que Adesanya bloqueou a tentativa de queda de Du Plessis no primeiro round, “Stillknocks” seria persistente e garantiria três quedas no segundo round, enquanto também ameaçava um mata-leão. Seria essa transição de queda para estrangulamento que acabaria sendo a combinação bem-sucedida para manter o título.

Nos Rounds 3 e 4, Adesanya começou a entrar em um ritmo, disparando jabs e golpes no corpo que afetaram o campeão. Mas, como sempre, Du Plessis encontrou uma maneira de superar quando as coisas ficaram difíceis e conseguiu sua maior vitória até agora.

Quanto a Adesanya, que sofreu a primeira derrota por finalização de sua carreira no MMA, havia dúvidas sobre seu futuro caso ele não conseguisse manter o título, mas ele deixou uma mensagem após a derrota.

“Eu não vou embora, porra”, ele disse.

O presidente do UFC, Dana White, anunciou antes da luta que Strickland seria o próximo na fila para o vencedor. Seria uma luta de volta para Du Plessis, mas ele disse que não tem escrúpulos em dar a Strickland outra chance pelo título.

“Quero ouvir ‘E ainda'”, ele disse. “É a única coisa com que me importo. Não me importo com o oponente.”