Dricus du Plessis pergunta se Sean Strickland quer ‘chorar de novo’, diz Robert Whittaker mais merecedor de disputa pelo título

Dricus du Plessis está disposto a defender seu título dos médios contra Sean Strickland em uma revanche da luta pelo título de janeiro, mas acredita que outro ex-adversário é mais merecedor.

Du Plessis parou Israel Adesanya no quarto round do evento principal do UFC 305 de sábado em Perth. O CEO do UFC, Dana White, disse antes da luta que Strickland seria o próximo a vencer. Na coletiva de imprensa pós-luta, du Plessis foi questionado sobre o homem que ele já derrotou pelo título e se ele acha que a conversa fiada com Strickland vai ficar pessoal novamente.

“Não sei”, disse du Plessis. “Ele quer chorar de novo?”

Felizmente para du Plessis, o peso médio está carregado de estrelas e talentos atualmente. Em uma próxima luta massiva no UFC 308 em outubro, Robert Whittaker enfrenta Khamzat Chimaev em um co-evento principal remarcado de cinco rounds. Será a terceira luta de Whittaker em 2024 após vencer Paulo Costa no UFC 298 por decisão unânime em fevereiro, e então parar Ikram Aliskerov no primeiro round no UFC Arábia Saudita em junho.

Du Plessis deu sua opinião sobre qual lutador na divisão de 185 libras merece mais a próxima chance pelo título da categoria, e ele ficou do lado do homem que ele derrotou no UFC 290 em julho de 2023 para ganhar sua oportunidade de título.

“Robert Whittaker,” du Plessis disse. “Robert Whittaker merece a chance. Acho que ele está sendo massacrado. Whittaker venceu Costa.

“A única graça salvadora de Sean Strickland é o fato de ele ter ido para a decisão comigo. É isso. Robert Whittaker venceu Costa de uma forma mais espetacular, eu acredito, do que Strickland. Então Whittaker se levanta para lutar contra Khamzat, [Chimaev] retira-se, Whittaker luta contra um ninguém no sentido de [Aliskerov] não está no ranking, ele só pode perder, e é um grande lutador. Ikram é um lutador incrível, ele é muito bom. Whittaker faz parecer que ele está lutando contra um amador.

“E o que ele ganha com isso? Nada. Então diz, ‘OK, vou lutar com Khamzat de novo.’ Então se ele vencer Khamzat, você não dá a ele a chance pelo título? Ele está levando a pior, infelizmente. Isso não é comigo. Eu vou lutar com qualquer um. Strickland é a luta que todo mundo quer ver, mas Whittaker é quem está sendo derrotado, na minha opinião. Ele é mais merecedor, mas a vida não é justa.”