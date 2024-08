Dricus du Plessis provoca Israel Adesanya por chorar na coletiva de imprensa do UFC 305: ‘Não é tão sério assim’

O campeão peso médio do UFC, Dricus du Plessis, não perdeu tempo em provocar Israel Adesanya por sua explosão emocional na coletiva de imprensa pré-luta do UFC 305 na sexta-feira.

Durante uma guerra de palavras que irrompeu depois que du Plessis zombou de Adesanya pelos comentários que ele fez em 2020 sobre ter crescido na Nigéria e não ter aprendido a tomar banho sozinho até os 8 anos de idade, “quando ele insistiu que não precisava mais da ajuda dos empregados domésticos da família”. Depois que Adesanya foi questionado sobre vencer no sábado e levar o cinturão com ele de volta para a África, du Plessis rebateu dizendo “você vai levar os empregados com você quando voltar?”

Isso eventualmente levou Adesanya a cair em lágrimas enquanto mirava em du Plessis dizendo “ele tocou em um assunto ali porque eu faço isso pela minha família… olha, eu sou um ser humano do caralho, eu sou um homem. Eu posso chorar e chutar sua bunda ao mesmo tempo.”

A coletiva de imprensa terminou segundos depois, então du Plessis não teve a chance de responder, mas ele definitivamente revidou nas redes sociais depois de enfrentar Adesanya no palco.

“Vamos, rapazes, parem de chorar nas coletivas de imprensa, não é tão sério assim”, escreveu du Plessis no Twitter, junto com o emoji de risada, sem dúvida direcionado a Adesanya.

Vamos lá pessoal, parem de chorar nas coletivas de imprensa, não é tão sério assim — Dricus Du Plessis (@dricusduplessis) 16 de agosto de 2024

Ele então deu um passo adiante com uma foto que mostrava Adesanya em lágrimas na coletiva de imprensa, junto com a legenda “Eu ganhei o jogo de captura de tela”.

Isso provavelmente faz referência a outra troca de farpas com base em uma foto que Adesanya compartilhou no início da semana, que atraiu alguns olhares interessantes de du Plessis tanto no dia da mídia do UFC 305 quanto novamente durante a coletiva de imprensa.

Nem é preciso dizer que du Plessis parecia ter a última palavra com sua postagem provocando Adesanya por chorar durante a discussão acalorada na sexta-feira.

Os lutadores que lideram o UFC 305 farão um último confronto durante a pesagem cerimonial na sexta-feira antes de finalmente terem a chance de resolver suas diferenças no octógono na noite de sábado.