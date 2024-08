Dricus du Plessis responde às ameaças de Alex Pereira sobre os médios: ‘Você não quer estar aí comigo’

Dricus du Plessis tem um aviso amigável para Alex Pereira caso ele esteja considerando seriamente retornar ao seu antigo reduto no peso médio.

Poucos momentos depois de du Plessis finalizar Israel Adesanya com um mata-leão no quarto round do evento principal do UFC 305, Pereira foi às redes sociais para compartilhar uma foto sua em frente à comemoração pós-luta. A legenda do post de Pereira? “Descendo para 185 mais uma vez”, acompanhado por um olhar estoico famoso no rosto do campeão dos meio-pesados. Claro, Pereira é um ex-campeão dos médios do UFC que finalmente decidiu subir para 205 libras depois de perder para Adesanya na revanche em 2023.

Desde então, Pereira está invicto, incluindo vitórias em três lutas por título, sendo a quarta no UFC 307, quando enfrentará Khalil Rountree Jr. na luta principal.

Se o brasileiro estiver considerando seriamente retornar ao peso médio, du Plessis aceita o desafio, embora tenha certeza de que Pereira não gostaria do resultado.

“Sinceramente, não acho que Alex Pereira deva cair para 185”, disse du Plessis na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 305. “Se ele quiser, ótimo, perfeito. Mas então ouviremos as desculpas. Eu vi Izzy dar um fim naquele cara no primeiro round. Eu senti o poder de soco de Izzy hoje à noite. Izzy tem um ótimo timing, ele é rápido, ele é longo e tem ótimas combinações, mas eu senti o poder.

“Se Izzy te enrijece desse jeito, você não vai querer estar lá comigo, especialmente quando você tem que entrar lá com as desculpas, ‘Ah, eu perdi muito peso.’ Isso vai acontecer. Todo mundo vai dizer isso.”

Em vez de enfrentar um “Poatan” potencialmente esgotado devido a um corte de peso brusco, du Plessis prefere cuidar de sua próxima defesa de título e então ganhar mais alguns quilos para desafiar o título dos meio-pesados.

“Fique em 205, lute sua luta contra o cara número 8 do ranking”, disse du Plessis referindo-se à luta de Pereira contra Rountree. “Lute sua luta lá e aproveite. Se Strickland for a próxima luta, as pessoas querem ver essa luta — se essa é a luta que as pessoas querem ver e essa é a luta agora que as pessoas acham que é o próximo melhor cara, então é a luta que eu quero. Então deixe-me cuidar dos meus negócios, você cuida dos seus negócios.

“Você não precisa cortar o peso, então você tem algum tipo de desculpa. Eu vou subir depois da luta com Strickland. Vou subir para 205 e nós vamos resolver isso lá.”

Para deixar claro, du Plessis não está buscando uma chance pelo título dos meio-pesados ​​e não está tentando se tornar o mais novo lutador na esperança de adicionar “campeão-campeão” ao seu currículo.

Na verdade, o lutador sul-africano prefere derrotar todos os possíveis concorrentes em sua categoria de peso atual em vez de simplesmente pular para 93 kg para uma luta que não faz muito sentido para ele agora.

Dito isso, du Plessis não tem problema em aceitar esse desafio se for isso que o UFC propõe a ele.

“Se é isso que o UFC quer, estarei pronto para isso agora mesmo”, disse du Plessis. “Mas não estou perseguindo isso. Acredito que para ser considerado o maior a fazer esse esporte, preciso ser considerado o maior peso médio primeiro.

“Sou o primeiro cara a vencer Israel Adesanya e Robert Whittaker. Venci três dos 20 melhores lutadores pound-for-pound, então posso voltar para o top 10? Venci Strickland, venci Whittaker e venci Adesanya. Não tenho estado nas redes sociais. Mal posso esperar para ver o que os críticos vão dizer agora.”