Dricus du Plessis revela plano de jogo que derrotou Israel Adesanya, o que ele disse a ele após o UFC 305

Para Dricus du Plessis, tudo ocorreu conforme o planejado.

No sábado, du Plessis defendeu com sucesso seu título dos médios do UFC, finalizando Israel Adesanya no evento principal do UFC 305. A luta foi uma batalha de vai e vem nos três primeiros rounds, com ambos os homens acertando golpes e Adesanya, na maior parte do tempo, defendendo as tentativas de queda de du Plessis. Mas no quarto round, “Stillknocks” conseguiu tirar vantagem de um Adesanya recuando para acertar grandes golpes, marcar uma queda e rapidamente travar um mata-leão que encerrou a luta. E de acordo com o campeão, esse era basicamente o plano.

“Ele tinha mais coração [than expected]”, disse du Plessis na coletiva de imprensa pós-luta. “Eu disse que o tiraria no terceiro round e o tirei no quarto round. Eu podia ver no final do terceiro round que ele estava começando a desmoronar, começando a desmoronar, começando a desmoronar. Mas simplesmente não foi o suficiente.

“Mas no quarto round, a história da luta foi — porque eu sabia — olhe para o meu plano de jogo. Eu e meus treinadores… olhamos para o que ele faz e ele continuou falando sobre ele ser um novo lutador, ele vai entrar lá, ser diferente, o velho Adesanya. Então ele vai entrar lá e tentar lutar comigo e me impedir de seguir em frente, porque eles sabem que é assim que eu luto e essa é a sua kriptonita. Ele não vai cometer o mesmo erro que cometeu contra Strickland.

“Então, a cada round, você pode no começo daquele round eu estava mantendo minha posição, mas ele estava no meio do octógono, e ele estava quase ditando. Mas se você não está acostumado a lutar assim, você fica mais cansado, se você não está acostumado a lutar com esse tipo de pressão. E eu não recuei. Eu não estava lutando do lado de fora, eu apenas mantive minha posição. E a cada round, [with] cerca de dois minutos [left] meu treinador gritava, ‘Escute, é hora de ir!’ E eu começava a empurrar para frente, começava a empurrar para frente. Foi quando comecei a obter — a cada round no final, eu tinha sucesso, tinha sucesso. E a cada round, a primeira parte do round quando ele estava ditando seria mais curta, mais curta, mais curta. Naquele quarto round, eu acertei muitos golpes fortes. O cara pode levar um soco, mas você só pode levar uma quantidade dessas.”

Claro, o velho ditado é que todo mundo tem um plano de jogo até ser atingido, e du Plessis reconheceu que nem tudo saiu perfeitamente na luta. “DDP” deu crédito a Adesanya por sua durabilidade e seus chutes em particular, e admitiu que não estava planejando uma finalização por submissão, simplesmente aconteceu dessa forma.

“Eu sabia que, fisicamente, sou mais forte que Israel Adesanya”, disse du Plessis. “Ele é um mestre em se levantar novamente se você o apoia. [Robert] Whittaker estava com as costas dele muitas vezes. Quantos caras o derrubaram e não conseguiram fazer nada com isso? Então eu o derrubei no segundo round, acertei alguns golpes fortes, e toda vez que ele se levantava, eu não lutava com ele. Eu apenas mantive o controle dos golpes e acertei golpes fortes, porque ele estava tão focado nas minhas mãos em seus quadris que ele não protegia o rosto. Acertar golpes fortes, talvez eles criassem um corte, era isso que eu esperava. Acertar socos grandes, grandes e fortes, então colocá-lo de volta no chão para que ele tenha que fazer todo aquele trabalho [again].

“Naquele quarto, o homem cambaleou com os golpes. Eu pude ver quando ele caiu, eu acertei golpes fortes. Eu não planejei derrubá-lo. Eu estava realmente planejando nocauteá-lo [but] o posicionamento do corpo era apenas isso, a melhor coisa a fazer agora é derrubá-lo. E eu podia sentir quando fomos para o chão, ele não estava resistindo nem um pouco. Ele estava um pouco fora de si, eu peguei as costas, e assim que o endireitei, acabou.”

Indo para o UFC 305, houve uma boa quantidade de ressentimento entre du Plessis e Adesanya, decorrente de comentários feitos sobre a natureza de ser um campeão africano, mas depois ambos os homens foram altamente respeitosos um com o outro. De fato, nos bastidores após a luta, os dois se abraçaram enquanto du Plessis presenteou Adesanya com uma jaqueta e Adesanya levantou a mão de du Plessis como o verdadeiro campeão.

O momento atraiu muita atenção dos fãs e, ao colocar sua rivalidade com Adesanya para dormir, du Plessis explicou exatamente o que aconteceu.

“Eu nunca fui atrás da família dele”, disse du Plessis. “Eu só queria ter certeza — eu também tenho pais. Eu respeito os pais de qualquer um, então eu fui até ele e disse depois da briga, ‘Se pareceu que eu estava falando mal dos seus pais, não foi o caso.’ O que eu estou dizendo para você, endureça. Se você quer chorar sobre isso, que assim seja. Mas eu nunca vou desrespeitar seus pais. E ele disse, não, não, não, ele entende.

“Como um guerreiro para um guerreiro, ainda não estou [friends] com Israel Adesanya. Não somos amigos porque em um nível pessoal não concordamos, mas de guerreiro para guerreiro, depois de passar aquele tempo com ele no octógono e o que ele conquistou no esporte, não é segredo, eu respeito isso. E depois de passar aquele tempo com ele no octógono, você não pode deixar de respeitar aquele homem e o que ele fez no esporte. Então, dar a ele aquela jaqueta foi um símbolo, um lembrete, um símbolo de apreciação, um obrigado por isso. É uma lembrança para mim. É um momento tão grande na minha vida, lutar contra um grande lutador como Israel Adesanya.”