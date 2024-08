Dricus du Plessis vs. Israel Adesanya vídeo completo da luta destaques

Assista aos destaques completos da luta entre Dricus du Plessis e Israel Adesanya do confronto principal do UFC 305 na noite de domingo, cortesia de vários veículos.

Du Plessis vs. Adesanya aconteceu em 17 de agosto na RAC Arena em Perth, Austrália. Dricus du Plesiss (22-2) e Israel Adesanya (24-4) se enfrentaram no evento principal. A luta foi ao ar ao vivo no pay-per-view na ESPN+.

Veja todos os destaques em vídeo abaixo.

Para mais informações sobre Du Plessis x Adesanya, confira o blog ao vivo do MMA Fighting.

Rodada 1

Marc Goddard nos faz ir e Adesanya sai para o centro e imediatamente troca de posição. Ele está no centro no começo enquanto DDP se move para fora e testa as águas com alguns chutes baixos.

Adesanya sonda com sua mão dianteira enquanto DDP continua chutando as pernas. Ambos os homens estão muito hesitantes para começar. DDP ataca e Adesanya sai e então chuta. DDP com uma esquerda por cima que Adesanya sai.

Adesanya com uma tonelada de fintas. Ele ainda está segurando aquele centro e DDP ataca com uma investida, mas Adesanya desaparece e então Adesanya acerta um belo chute no corpo. Então um jab quando DDP dá um chute que o desequilibra.

DDP ainda dando chutes na panturrilha à distância. Adesanya acerta um dos seus. Adesanya se movimenta muito bem ali para não deixar DDP ir. Bom chute no corpo de DDP acerta.

DDP agora segurando o centro e Adesanya realmente colocando sua mão de liderança no caminho. DDP ataca e erra então em um clinch, mas Adesanya quebra e toma o centro.

DDP está sangrando um pouco na testa e está se movendo mais para frente. Adesanya acerta um belo chute no corpo. DDP entra e acerta uma boa mão esquerda enquanto Adesanya se move para fora. DDP acerta quando ele joga em combinação. Adesanya acerta um gancho de esquerda no final de um three piece. DDP acerta outro chute na perna.

DDP entra e acerta uma boa direita enquanto Adesanya se afasta. Então um chute na perna. DDP tendo sucesso com seus blitzes. Um uppercut muito bom de Adesanya e DDP tem que recuar. Boa esquerda de Adesanya. DDP continua chutando na cabeça e Adesanya mal bloqueia. Então acerta um golpe no corpo.

DDP acerta um chute na perna e depois um golpe de esquerda em outra investida.

O MMA Fighting pontuou o round em 10-9 para Adesanya.

Rodada 2

Boa rodada de abertura competitiva e estamos de volta.

Adesanya se move para o centro no começo, mas DDP quer tirar isso dele. Ambos os homens trocam de posição agora e Adesanya acerta um chute no corpo.

DDP tentando empurrar Adesanya para trás, mas ele não quer permitir. E DDP tem uma grande mudança de nível quando Adesanya entra, finaliza com um slam duplo. Adesanya tem um overhook e fica de pé, mas DDP fica com ele e derruba Adesanya de volta.

OH! Adesanya desistiu das costas e DDP está nisso! Tentando cavar o estrangulamento! Adesanya defende e DDP acerta alguns golpes fortes. DDP vai para o estrangulamento novamente e ele derruba Adesanya!!!

Mas Adesanya vira e ele está fora! Eu nem sei como ele fez isso, mas ele está de pé! E DDP parece engraçado aqui. Adesanya está perseguindo-o agora. Golpe baixo de Adesanya, mas DDP acena para ele. Golpes selvagens e então DDP consegue uma queda!

Uau. Adesanya flagrantemente agarrando a cerca e Goddard não fazendo nada sobre isso. DDP permanecendo nele enquanto Adesanya tenta ficar de pé. DDP ainda aqui e dá golpes. Adesanya agarra a cerca e fica de pé. Não há regras no MMA.

DDP pendurado nas costas aqui e consegue uma queda, mas Adesanya se levanta novamente. DDP ainda cavalgando nas costas e dando golpes pequenos. Adesanya se levanta novamente. DDP com um weave de perna. Outra pegada na cerca e DDP dá umas fortes mãos de esquerda em Adesanya!

Adesanya agarra a luva. Trapaceando escandalosamente ali e Goddard não diz nada. Adesanya vira e tem um overhook. Tenta uma viagem e ficamos nessa baia enquanto o round termina.

O MMA Fighting pontuou o round 10-9 para du Plessis, 19-19 no geral.

Rodada 3

Adesanya de volta para o jab e atira no meio. DDP salta, mas foge. Bom chute no corpo de Adesanya. Ele está fintando muito e tentando empurrar DDP para trás agora.

Adesanya acerta um bom jab. DDP fica preso à distância e corre desajeitadamente. Boa direita de DDP por cima, no entanto. Adesanya começa a se estabelecer e trabalhar mais o corpo enquanto DDP cobre.

Chute na perna de Adesanya e DDP ataca sem nada. Adesanya acerta um gancho no corpo. É dinheiro e as mãos de DDP começam a cair. Ele não se importa com elas. Mas DDP acerta outra direita. O homem é um cachorro, com certeza.

Adesanya está dando um jab muito bem agora e então acerta uma cotovelada giratória. Adesanya fluindo, mas DDP permanecendo em sua grade e acerta uma boa mão direita. Então sobe para cima com um chute que Adesanya bloqueia.

A carga do DDP vem e acerta 2 após cinco. DDP em um único, mas Adesanya defende. O jab uppercut de Adesanya acerta. Isso está se tornando uma briga de socos e Adesanya cai! DDP acerta uma esquerda, mas na verdade parece uma viagem.

Adesanya tenta sentar e contra-atacar. Ele parece cauteloso e DDP está sujando isso. Grande chute de Adesanya, mas DDP devolve o fogo. Eles estão parados no meio e atirando neles agora.

Adesanya desfere grandes combos no corpo e DDP volta para cima. DDP ataca novamente e ele está fazendo isso funcionar de alguma forma.

O MMA Fighting pontuou o round em 10-9 Adesanya, 29-28 Adesanya no geral.

Rodada 4

De volta à mistura.

Adesanya dando um jab, DDP cobrindo e então correndo. Adesanya faz combos e DDP atira, mas Adesanya faz um ótimo sprawl. Ele o deixa levantar e então DDP acerta uma esquerda. O trabalho corporal pode estar cobrando seu preço do campeão.

Mas ele acerta um golpe de direita enquanto Adesanya balança. Adesanya acerta um jab e parece fresco. Chute no corpo. Bela combinação. Golpe de DDP e erro.

Boa esquerda de Adesanya, mas direita devolvida de DDP. DDP continua atrapalhando as coisas, mas Adesanya o acerta à distância. Adesanya realmente gosta do uppercut, mas erra esse. Bom chute no corpo de DDP.

DDP começa a avançar e faz Adesanya recuar, mas Izzy acerta um forte contra-ataque de direita. DDP ataca e Adesanya no corpo. DDP é um homem da casa, ele continua andando por entre os grandes golpes e uma esquerda chama a atenção de Adesanya!

DDP pressionando e Adesanya recua. Então DDP acerta outra mão esquerda. E uma mão direita derruba Adesanya!!! Ele estava fugindo e DDP o acertou!!!!

Adesanya está de pé, mas está machucado e fugindo e DDP está em cima dele!!! Outro gancho de direita derruba Adesanya e DDP ataca! Direto para as costas!!! DDP vai para o estrangulamento!!! Está dentro!!! Adesanya bate!!!!!!!

DO NADA O CAMPEÃO AINDA É O CAMPEÃO