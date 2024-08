DT Mazi Smith dos Cowboys ainda se recupera de reação alérgica

O defensive tackle do Dallas Cowboys, Mazi Smith, não jogará na partida de pré-temporada de sábado contra o Las Vegas Raiders após sofrer uma reação alérgica na sexta-feira, anunciou a equipe.

Os Cowboys disseram em um comunicado que Smith continuava se recuperando e não viajaria para Las Vegas. Na sexta-feira, eles deixaram em aberto a chance de Smith se juntar ao time após anunciar inicialmente seu problema médico que ocorreu antes dos Cowboys deixarem Oxnard, Califórnia.

Smith, a primeira escolha dos Cowboys para 2023, recebeu elogios dos treinadores por seu desempenho na abertura da pré-temporada na semana passada contra o Los Angeles Rams, pois parece ter se encaixado melhor na função tradicional de nose tackle sob o comando do novo coordenador defensivo Mike Zimmer.

Ele teve uma temporada de estreia suspeita, com baixa confiança e baixa produção, e jogou apenas quatro jogadas na derrota nos playoffs para o Green Bay Packers.

Os Cowboys adquiriram o veterano defensive tackle Jordan Phillips do New York Giants esta semana em uma troca de escolhas do draft de 2026, mas o acordo não foi fechado por causa de qualquer infelicidade com Smith. Dallas tem procurado ajuda veterana para formar dupla com Smith e pode não ter terminado de procurar.

Informações de Todd Archer, da ESPN, foram usadas nesta reportagem.