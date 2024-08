Durante III Encontro Regional dos Conselheiros Municipais de Segurança, MPAL capacita entidades para captação de recursos federais

Discutir a atuação e o fortalecimento dos Conselhos Municipais de Segurança e quais são os caminhos na busca de recursos para melhor equipar a estrutura de segurança foram os principais temas discutidos, nesta sexta-feira (31), durante o III Encontro Regional dos Conselheiros Municipais de Segurança. O evento, promovido pelo Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça (Caop) do Ministério Público do Estado de Alagoas, ocorreu na cidade de União dos Palmares e reuniu representantes de 11 municípios do Vale do Mundaú.

A abertura do Encontro, que aconteceu no auditório da 7ª Gerência Estadual de Ensino, em União do Palmares, ficou por conta do procurador-geral de Justiça, Lean Araújo. “Estamos aqui com a finalidade de mostrar a importância dos conselhos municipais de segurança, colegiados que podem ajudar no fomento as ações de enfrentamento ao crime, e também para capacitar os integrantes das entidades, de modo que eles possam melhor conhecer os caminhos na busca da captação de verba pública para o desenvolvimento de iniciativas que possam contribuir para a paz social. Ressaltamos o quanto é fundamental o envolvimento e a contribuição de cada cidadã e cidadão nesse processo de transformação que todos buscamos”, disse ele.

Na sequência, o diretor do Caop, José Antônio Malta Marques, falou sobre a origem da proposta que criou os conselhos e ressaltou que a estruturação dos órgãos representa um avanço na implantação de políticas públicas nessa área. Ele ainda aproveitou a oportunidade para agradecer a parceria formalizada com as comunidades, prefeituras, câmaras municipais e órgãos de segurança pública, uma vez que todos juntos passaram a ser atores importantes no combate à violência: “Apenas para citar um exemplo prático do quanto essa rede colaborativa pode culminar com resultados eficientes, divido com vocês uma situação ocorrida num município que estava com uma onda de assaltos num bairro periférico. A população atuou fazendo a denúncia e cobrando uma solução, já a Polícia Militar foi até a região para averiguar a situação e descobriu que várias ruas onde os crimes estavam sendo cometidos eram completamente escuras. De imediato, foi feita uma interlocução com a prefeitura para iluminar a área, o que resultou na redução dos roubos”, detalhou ele.

Também marcaram presença os promotores de Justiça Jomar Amorim, Eloá de Carvalho, Lídia Malta e Carlos Eduardo Baltar Maia, que atuam nas Promotorias de Justiça da região.

Temáticas

O Encontro debateu dois eixos temáticos. Ele teve início com a palestra “A atuação e o fortalecimento dos Conselhos Municipais de Segurança”, que foi ministrada por José Antônio Malta Marques.

Na sequência, o advogado Luiz Felipe e a major da Polícia Militar Regina Carvalho falaram sobre “A busca de recursos juntos aos órgãos públicos e privados”. Segundo a oficial, a verba pública existe, sim, basta que a captação seja feita da forma correta: “Os conselheiros têm que saber o passo a passo para conseguir essa verba, que será fundamental para o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento à criminalidade, envolvendo, por exemplo, novos investimentos em tecnologia, inteligência, equipamentos e capacitação. O projeto precisa ser bem elaborado, com fundamentos capazes de convencer o Governo Federal na liberação do dinheiro”, pontuou ela.

O evento foi encerrado com a reunião do Conselho Estadual de Segurança de Alagoas, o Conseg.

Participaram da capacitação integrantes do MPAL, conselheiros do Conselho Estadual de Segurança de Alagoas, membros das forças de segurança e conselheiros municipais de Segurança dos municípios de Branquinha, Colônia Leopoldina, Flexeiras, Ibateguara Joaquim Gomes, Messias, Murici, Novo Lino, Santana do Mundaú, São José da Lage e União dos Palmares.