‘Dúvida substancial’ sobre a empresa do impulsionador de Miami, John Ruiz

John Ruiz, outrora apelidado de “rei NIL de Miami” pela ESPN, está lutando para manter seu castelo intacto.

O grande impulsionador de Miami, que gastou milhões em acordos NIL para atletas do Hurricanes nos últimos anos, disse aos investidores esta semana que há “dúvidas substanciais” de que sua empresa, a LifeWallet, continuará no mercado, de acordo com um documento da SEC.

No processo da SEC, Ruiz disse que a LifeWallet, uma empresa de reivindicações médicas de larga escala, teve uma receita de US$ 7,7 milhões no ano passado e sofreu um prejuízo líquido de US$ 211 milhões. Não está claro se os problemas financeiros da empresa impactarão seus acordos NIL com atletas atuais.

“A empresa concluiu que, apesar dos acordos de financiamento acima mencionados, há dúvidas substanciais sobre sua capacidade de continuar como uma empresa em atividade”, disse Ruiz no arquivamento da SEC esta semana. “A menos que tenhamos sucesso em levantar fundos adicionais por meio da oferta de títulos de dívida ou de capital, concluímos que é provável que não consigamos continuar a operar como uma empresa em atividade além dos próximos doze meses.”

Ruiz, um advogado, é o líder por trás da iniciativa de um novo estádio de futebol em Miami, para o qual ele investiu milhões de dólares.

Quando as regras do NIL foram aprovadas em 2021, Ruiz rapidamente emergiu como um dos rostos da nova era. No primeiro ano de subsídios para nome, imagem e semelhança, ele supostamente gastou mais de US$ 10 milhões em atletas.

Antes da temporada 2022-23, Ruiz ajudou a remodelar o basquete masculino e feminino de Miami. Ele desempenhou um papel em atrair Haley e Hanna Cavinder — duas das atletas mais populares da era NIL — de Fresno State para Miami com acordos significativos. Ele também anunciou publicamente um acordo NIL de dois anos e US$ 800.000 (incluindo um carro novo) para o ex-armador do Kansas State, Nijel Pack, se juntar aos Hurricanes.

Quando Isaiah Wong, o Jogador do Ano da ACC em 2023, supostamente ameaçou deixar Miami a menos que recebesse mais dinheiro NIL, Ruiz fez acontecer e o persuadiu a ficar. Naquela temporada, o time feminino de Miami chegou ao Elite Eight pela primeira vez e o time masculino fez sua primeira corrida Final Four. Após a vitória dos Hurricanes sobre o Texas no Elite Eight naquele ano, o técnico masculino de Miami, Jim Larranaga, abraçou Ruiz na quadra.

Ruiz disse à ESPN na época que havia descoberto um modelo para outras escolas seguirem na era NIL.

“Se você fizer do jeito certo, sim”, ele disse então.

Mas a NCAA e os investigadores federais questionaram se Ruiz fez tudo da maneira certa.

Em 2023, a NCAA emitiu sanções contra Miami — a primeira relacionada à NIL — pelo papel da treinadora feminina Katie Meier em incitar uma reunião entre Ruiz e as gêmeas Cavinder. A SEC e o Departamento de Justiça estão investigando as operações da LifeWallet.