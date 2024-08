E aí, amigo? O melhor amigo de Ben Affleck, Matt Damon, estará de braços dados com Jennifer Lopez no TIFF

Jennifer Lopez não vai esbarrar com seu ex-marido Ben Affleck no Festival Internacional de Cinema de Toronto de 2024mas ela cruzará o caminho de seu amigo, Matt Damon. O drama esportivo do trio, “Imparável“, está pronto para estrear no festival no mês que vem, e fontes confirmaram que Damon estará lá para a estreia.

O filme foi produzido pela produtora de Affleck e Damon, Artists Equity. Enquanto isso, Lopez tem um papel coadjuvante no filmeque é baseado na história real do lutador Anthony Robles.

Jennifer Lopez e Ben Affleck ficam bravos enquanto Ben discute com um paparazzi

Lopez interpreta a mãe de Robles no drama, que também é estrelado por Jharrel Jerome, Michael Pena e Don Cheadle. Apesar da ausência de Affleck na estreia do filme no Canadá devido ao seu divórcio de Lopez, a atriz de “Hustlers” ainda está planejando agraciar o tapete vermelho. Diretor William Goldenberg revelou recentemente que Lopez foi escalado antes da separação e que sua seleção não teve nada a ver com o casamento deles. Ele explicou, “Ela tinha que ser alguém que viveu uma vida, e eu senti que Jennifer era uma das poucas atrizes que poderia desempenhar o papel.”

“Acho que ela era a pessoa certa para isso, e também foi uma coincidência que ele tenha se casado com a pessoa que nós meio que queríamos o tempo todo.“, acrescentou.

Presença de Damon no TIFF desperta curiosidade

Matt Damonpresença de ‘s na estreia acrescenta uma dinâmica interessante ao evento. É sempre intrigante ver as interações entre celebridades em tais cenários. O fato de a produtora de Affleck estar por trás do filme aumenta ainda mais a expectativa em torno da estreia. É claro que, apesar da dinâmica pessoal em jogo, há uma comprometimento profissional na apresentação deste projeto para o público.

A próxima estreia de “Unstoppable” no Festival Internacional de Cinema de Toronto é certamente gerando muito burburinhoporque a mistura de relacionamentos pessoais e profissionais entre o elenco e a equipe acrescenta uma camada extra de intriga ao evento.

Também vale a pena notar que, apesar das circunstâncias pessoais que cercam o elenco, eles se dedicam a promover e exibir seu trabalho. A estreia de “Unstoppable” está se moldando para ser um evento notável, com a presença de Matt Damon adicionando um elemento intrigante à mistura. Será interessante ver como as interações se desenrolam no tapete vermelho e nos bastidores.