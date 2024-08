É por isso que o papel de ‘madrasta da Disneylândia’ de Jennifer Lopez estraga os filhos de Ben Affleck

Ben Affleck está um pouco preocupado com a forma como Jennifer Lopez está mimando as crianças, embora ele aprecie o forte vínculo dela com elas. Parece que seus estilos parentais simplesmente não combinam. De acordo com uma fonte, Affleck sente que A abordagem de Lopez é muito branda e carece da disciplina necessária que as crianças precisam enquanto crescem. Não é nenhuma surpresa que eles tiveram desentendimentos sobre isso durante o tempo em que estavam juntos.

Mesmo que sua história de amor de conto de fadas tenha chegado ao fim, Os filhos de Affleck ainda são muito apegados à madrasta. Especialmente sua filha mais velha, Violet, que é frequentemente vista saindo com Lopez e indo a restaurantes. É uma situação complicada para Affleck, pois eles caminham em direção ao divórcio.

Jennifer Lopez e a enteada Violet Affleck aproveitam um passeio juntas

Uma fonte disse à InTouch Weekly que Ben Affleck não está muito feliz com o quanto Jennifer Lopez mima seus filhos e interrompe sua maneira tradicional de criá-los. A fonte mencionou, “Eles sempre tiveram estilos de criação muito diferentes. Ben os mima de vez em quando e dá a eles suas guloseimas favoritas, mas J. Lo realmente os enche de presentes como ninguém.“

Ben teme que a leniência de Jennifer possa estragar seus filhos

É claro que Affleck é grato pela maneira como Lopez abraçou sua família e seus filhos, assim como o forte vínculo que ela tem com sua ex-esposa Jennifer Garner. No entanto, parece que ela é mais uma “Madrasta da Disneylândia” em seus olhos. A fonte também mencionou, “Ela está sempre pegando guloseimas para eles, ela sempre parece saber o que os deixará felizes e ela realmente adora fazê-los sorrir..”

Mas nem tudo é ruim. Apesar das diferenças nos estilos parentais, é evidente que tanto Affleck quanto Lopez se importam profundamente com as crianças. Affleck pode estar um pouco preocupado com o mimo, mas ele também aprecia o forte vínculo que Lopez tem com as crianças.

No meio de tudo isso, Jennifer Lopez parece estar aproveitando um tempo de inatividade nos Hamptons, entregando-se ao seu amor por jardinagem. Enquanto isso, Ben Affleck passou o Quatro de Julho com as crianças em Los Angeles. É bom ver que ambos estão encontrando maneiras passar tempo de qualidade com as crianças, apesar das diferenças.