Eagles adquirem WR Jahan Dotson dos Commanders

FILADÉLFIA — O Washington Commanders negociou a escolha de primeira rodada de 2022, Jahan Dotson, e uma escolha de quinta rodada de 2025, com o Philadelphia Eagles em troca de uma escolha de terceira rodada e duas escolhas de sétima rodada em 2025.

Ao adquirir Dotson, os Eagles garantiram seu terceiro wide receiver para complementar os wide receivers AJ Brown e DeVonta Smith, ambos os quais receberam extensões de contrato de longo prazo nesta offseason.

Dotson acrescenta mais um armador para Jalen Hurts, que também está cercado pelo running back Saquon Barkley e pelo tight end Dallas Goedert.

O elenco do WR3 na Filadélfia foi rotativo neste verão, com os veteranos Parris Campbell e Britain Covey, além do novato Johnny Wilson, entre os wideouts que receberam representantes do primeiro time.

Dotson, 24, teve 49 recepções para 518 jardas e quatro touchdowns pelos Commanders na última temporada.

Washington recrutou Dotson com a 16ª escolha em 2022, tendo negociado cinco posições de volta. Mas em dois anos, Dotson não se tornou o recebedor que Washington precisava. Em 29 jogos na carreira, ele pegou um total combinado de 84 passes para 1.041 jardas e 11 touchdowns.

Dotson falhou em se solidificar como o recebedor nº 2 de Washington oposto a Terry McLaurin neste verão. Dotson foi usado em uma variedade de posições, mas foi considerado o melhor no slot; no passado, os treinadores disseram que ele precisava melhorar sua força de jogo para torná-lo mais consistente. Dotson teve uma porcentagem de queda de 7,4 na temporada passada, a 10ª mais alta da NFL.

Na semana passada, o técnico Dan Quinn disse que o time ainda estava tentando determinar quem seria o recebedor nº 2; os Commanders recrutaram Luke McCaffrey na terceira rodada para preencher uma função semelhante. McCaffrey teve um jogo geral forte contra o Miami Dolphins no sábado, com duas recepções para 30 jardas, além de seu bloqueio e jogo de times especiais.

Os Commanders também têm os veteranos Olamide Zaccheaus e Jamison Crowder que podem jogar no slot. Eles adicionaram os veteranos Byron Pringle e Martavis Bryant desde que o acampamento abriu; Pringle oferece mais tamanho e pode dobrar como um retornador de chutes se ele fizer parte do elenco.

John Keim, da ESPN, contribuiu para esta reportagem.