Eddie Nunez se tornará diretor atlético de Houston, dizem fontes

Eddie Nunez concordou com um contrato de cinco anos para se tornar diretor atlético da Universidade de Houston, disseram fontes a Pete Thamel, da ESPN, no sábado.

Nunez deixará a University of New Mexico para os Cougars e a Big 12 Conference. Ele foi nomeado diretor atlético dos Lobos em 2017, e seu título foi alterado para incluir vice-presidente em 2021.

Nunez, que jogou basquete para o ex-técnico Billy Donovan e os Florida Gators, também trabalhou para o departamento de atletismo da LSU e agora comandará uma universidade que tenta se firmar no congestionado Big 12.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Na primeira temporada na nova liga, o time de futebol americano de Houston teve um desempenho de 4-8 no ano passado, encerrando o calendário com uma sequência de quatro derrotas. Após a temporada, o ex-técnico Dana Holgorsen foi demitido, substituído por Willie Fritz, que levou Tulane a um renascimento do programa.

Nunez substituirá Chris Pezman, que foi demitido após sete anos no cargo, em junho. Na época, em uma declaração, o presidente da universidade, Renu Khator, disse: “Chris Pezman conduziu nosso programa de atletismo por um período de transformação incrível, e somos gratos por sua liderança nos últimos seis anos. Ele foi uma parte fundamental da nossa entrada na Big 12 Conference e defendeu o sucesso dos atletas estudantes em campo e na sala de aula.

“Essa foi uma decisão difícil, mas necessária, à medida que enfrentamos uma mudança de paradigma no atletismo universitário.”