Elenco de ‘Beetlejuice Beetlejuice’ oferece looks matadores no Festival de Cinema de Veneza

O Festival de Cinema de Veneza começou com um estrondo macabro quando o elenco de “Beetlejuice Beetlejuice” chegou ao tapete vermelho para a estreia mundial do filme na noite de estreia.

Jenna Ortega arrasou com o vermelho gótico – uma reviravolta matadora no vestido de noiva vermelho de Lydia Deetz do filme OG ’88, notoriamente interpretado por Winona Ryderque está trazendo sua personagem de volta à vida na sequência.