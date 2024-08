Elenco e equipe de ‘It Ends With Us’ Nem todos odeiam Justin Baldoni, mas a rivalidade é real

Justin Baldoni dar Blake LivelyO elenco e a equipe concordam que há conflito entre os coadjuvantes de “It Ends With Us” – mas descobrimos que ele não é o vilão definitivo, já que algumas pessoas que trabalharam no filme estão do lado de Justin.

Fontes de produção disseram ao TMZ… JB, que dirigiu e co-estrelou o drama romântico, é na verdade visto de forma bastante favorável por grande parte da equipe, já que ele geralmente era um cara legal de se trabalhar e se preocupava muito com a produção.

Apesar dos relatos de que o elenco e a equipe estão se unindo em torno de Blake na rivalidade com Justin por causa de diferenças criativas… nos disseram que isso é um exagero.

Nossas fontes dizem que a verdade é mais parecida com uma guerra civil – definitivamente há pessoas que estão do lado de Blake, mas também há aqueles que sentem que Justin se ferrou. Enquanto ele está sozinho na turnê de imprensa promovendo ‘It Ends’… fomos informados de que várias pessoas da equipe entendem o porquê.

Por exemplo, Blake – que produziu o filme – contratou seu próprio editor e teve seu marido Ryan Reynolds fazer reescritas de última hora no roteiro, mesmo que este fosse supostamente um projeto de Justin.



MAIO DE 2023

Disseram-nos que a luta criativa era óbvia, às vezes, no set – como mostramos a vocês conversa animada entre Blake e Justin foi capturado por espectadores durante as filmagens.

As fontes com quem conversamos sentiram que Blake estava ansiosa para ser vista como criadora, e é por isso que ela tentou tirar o controle criativo do filme de Justin.

Também fomos informados de que ele superou o drama e quer colocar tudo em retrospecto – e é por isso que ele sugeriu na semana passada que Blake deveria dirigir a sequência.

Quanto a todas as histórias sobre a treta no set… uma fonte diz que os membros do elenco estão explorando o drama intencionalmente. Chama-se marketing.

A fonte apontou para um burburinho semelhante há 2 anos sobre o diretor Olivia Wilde e suas estrelas de “Don’t Worry Darling” Florence Pugh dar Estilos de Harry rivalidades – e esse filme arrecadou quase US $ 90 milhões de bilheteria.