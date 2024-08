Elizabeth Taylor tentou suicídio durante seu casamento com um cantor famoso, revela novo documentário da HBO

Elizabeth TaylorOs casamentos de eram frequentemente tumultuados, e as entrevistas recentemente descobertas apresentadas no Documentário da HBO “Elizabeth Taylor: The Lost Tapes” lançou luz sobre as complexidades de sua vida pessoal. A falecida vencedora do Oscar, que foi famosamente casada oito vezes com sete maridos, não se contém ao discutir seus relacionamentos.

Uma das revelações mais notáveis ​​é a admissão de Taylor de que ela “nunca amou” seu quarto marido, Eddie Pescador. “Eu gostei dele. Eu senti pena dele“, ela diz no documentário. O casamento de Taylor e Fisher foi uma fonte de escândalo, pois eles se casaram apenas três horas após o divórcio de Debbie Reynolds foi finalizado em 1959. “Cinco anos depois, Taylor chama seu casamento com Fisher de “um grande e terrível erro” em suas entrevistas com o jornalista Richard Meryman“, afirma o texto.

Terceiro marido de Taylor, Mike Toddparece ter sido o amor de sua vida. Ela descreve como Todd “cortejou Taylor, teve um filho com ela, produziu o filme vencedor do Oscar A Volta ao Mundo em 80 Dias e morreu em um acidente de avião, tudo em pouco mais de um ano“A perda de Todd foi claramente devastadora para Taylor, e ela explica que ela “ficaram presos em sua dor compartilhada e concordaram em se casar“Fisher, que era amigo de Todd.

Os casamentos de Elizabeth Taylor em foco

O documentário também se aprofunda no relacionamento tumultuado de Taylor com seu quinto e sexto maridos, Ricardo Burton. Os dois se casaram e se divorciaram duas vezes entre 1964 e 1976, e sua química na tela em “Quem tem medo de Virginia Woolf?” foi refletido em seu drama fora das telas.

O texto observa que o documentário “amostras de 40 horas de conversas entre Taylor (que morreu aos 79 anos em 2011 de insuficiência cardíaca congestiva) e o falecido jornalista Richard Meryman” durante este período.

No geral, as entrevistas apresentadas em “Elizabeth Taylor: As Fitas Perdidas” fornecem uma visão sincera e íntima da vida pessoal de uma das estrelas mais icônicas de Hollywood. A disposição de Taylor de ser aberta e honesta sobre seus relacionamentos, mesmo os mais tumultuados, oferece um vislumbre único e envolvente da vida de uma verdadeira lenda.