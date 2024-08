Em meio a farpas, Tyreek Hill desafia o velocista Noah Lyles para uma corrida

O wide receiver do Miami Dolphins, Tyreek Hill, mirou em Noah Lyles, desafiando o medalhista de ouro olímpico dos 100 metros para uma corrida nas redes sociais no domingo.

O veloz Hill aparentemente não ficou impressionado com a vitória de Lyles na final dos 100 metros masculino nas Olimpíadas de Paris em 4 de agosto, e ele criticou Lyles no podcast “Up & Adams” na segunda-feira, dizendo que os campeões do Super Bowl não eram “campeões mundiais” — uma crítica que o velocista já havia feito aos campeões da NBA.

Hill foi às redes sociais no domingo e encorajou Lyles a assinar um contrato para competir contra ele em uma corrida de 50 jardas.

“Assine o contrato e garanta a corrida de 50 jardas…”, escreveu Hill.

O desafio de Hill veio logo após Lyles desafiar o wideout dos Dolphins no “Nightcap” com Shannon Sharpe e Chad Johnson em um episódio que foi postado no sábado.

“Tyreek está apenas perseguindo influência”, disse Lyles. “Sempre que alguém rápido aparece, ele tenta correr com eles. Se ele realmente quisesse correr com as pessoas, ele teria aparecido como DK Metcalf. E o cara correu nos 60 metros este ano na divisão Masters. O cara desvia da fumaça. Não tenho tempo para isso.

“Ele está me desafiando. Estamos correndo nos 100, podemos correr. Se ele realmente estiver falando sério sobre isso. Se ele realmente estiver falando sério sobre isso, e não estou falando sobre vocês, apenas falando na internet… vocês me verão na pista.”

Lyles também provocou Hill durante uma entrevista na NBC Sports na sexta-feira, alegando que não sabia quem ele era.

Hill disse no podcast “Up & Adams” que seria capaz de vencer Lyles em uma corrida.

“Não vou vencê-lo por muito, mas venceria Noah Lyles”, disse Hill.

Hill, que foi bicampeão estadual de atletismo quando estava no ensino médio, mostrou sua velocidade em março de 2023 ao vencer a corrida de 60 metros no Campeonato Indoor Masters de Atletismo dos EUA em 6,7 segundos.

