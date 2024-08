Em visita institucional, PGJ Lean Araújo fala sobre a atuação do MPAL aos novos juízes empossados pelo TJ

Nesta sexta-feira (23), o procurador-geral de Justiça, Lean Araújo, recebeu 13 juízes substitutos que foram empossados recentemente pelo Tribunal de Justiça. No encontro, o chefe do Ministério Público de Alagoas apresentou o papel desempenhado pela instituição em prol da sociedade, destacando a boa relação entre o MP e o Judiciário.

“Primeiramente, parabenizo a todos vocês, pois sei a dificuldade que é ser aprovado em um concurso público para magistrado. Também gostaria de destacar o modelo dialogal que vem sendo construído entre o Ministério Público de Alagoas e o Poder Judiciário, em que prevalece a harmonia e o respeito às atribuições de cada entidade”, declarou o chefe do MPAL.

A visita ao MPAL faz parte do curso de formação oferecido pela Escola Superior da Magistratura (Esmal) e tem como proposta apresentar aos membros recém-empossados as áreas de atuação do Judiciário estadual, bem como a relação harmônica que o TJAL mantém com as outras instituições.

Para o coordenador do curso, juiz André Luiz Parizio, é importante que os novos juízes e juízas conheçam a estrutura do Ministério Público de Alagoas, pois eles atuarão diariamente com promotores de Justiça quando estiverem em exercício em suas comarcas.

“Nós colocamos essa visita como uma das primeiras atividades do curso para que eles tenham noção completa de todo o Sistema de Justiça e possam iniciar o diálogo com o Ministério Público, o que vai facilitar muito no dia a dia de trabalho, pois esse é um diálogo que será permanente”, afirmou o juiz.

Também participaram da visita o corregedor-geral do MPAL, procurador de Justiça Maurício Pitta; e o chefe de Gabinete da PGJ, promotor de Justiça Humberto Bulhões.