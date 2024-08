Emily Blunt troca pulseiras da amizade no último show de Taylor Swift em Wembley

Emily Bluntestá ficando amigável com Taylor Swift fãs… trocando pulseiras no show dela com o marido John Krasinski e seus filhos ao seu lado.

A atriz compareceu ao último show de Taylor no Estádio de Wembley, em Londres, na terça-feira… e veio preparada para fazer alguns movimentos de bracelete – atraindo a multidão do lado de fora de seu camarote particular e negociando alguns novos acessórios.

Emily Blunt e John Krasinski trocam pulseiras de amizade com Swifties no The Eras Tour em Londres hoje! 🥺#LondonTSTheErasTour #TSTheErasTour pic.twitter.com/4fDCa5sAwg – o melhor de Emily Blunt (@badpostblunt) 20 de agosto de 2024

Enquanto ela faz acordos com os fãs, seu namorado, John Krasinski, vagueia pela seção privada segurando a filha de 7 anos. Violetacom a outra filha do casal, de 10 anos Avelãpróximo.

Emily é uma Swiftie conhecida… ela já foi fotografada usando as pulseiras icônicas durante a estreia de “The Fall Guy” em Paris, em abril – então, ela está sempre pronta para participar do T-Swizzle.

Terça-feira marcou o 8º e último show de Taylor no verão no maior estádio do Reino Unido… outra apresentação com ingressos esgotados, é claro – e muitas estrelas estavam na multidão também.

Piloto de Fórmula 1 George Russel estava presente – usando um chapéu de cowboy rosa fofo e saindo com sua sobrinha, que olha para a lua ao ver Tay ao vivo.

Cantora da Eurovisão Sam Ryder e outros britânicos famosos também compareceram… e, claro, nenhum show de Taylor estaria completo sem participações especiais de celebridades no palco – com o vocalista Florence + the Machine Florence Welch e produtor Jack Antonoff juntando-se à estrela.

TS tem uma folga muito necessária agora, aliás… seu próximo show será no dia 18 de outubro em Miami – bastante tempo livre para assistir aos primeiros jogos da temporada do Chiefs.