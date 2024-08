Eminem aposta como favorito para namorar Jennifer Lopez após o divórcio de Ben Affleck

Poderia Jennifer Lopez saltar do Batman para Super-homem?? É isso que os criadores de probabilidades estão pensando… porque Eminem é o favorito nas apostas para ser o próximo homem de J Lo após seu divórcio de Ben Affleck.

Acabado de sair da bomba notícias sobre rompimentoas espreitadelas em Aposta Online não perdeu tempo pensando em um lote de celebridades que Ben e Jen poderiam namorar em seguida … e com toda a honestidade, alguns não são tão improváveis.

Começando com J. Lo, Slim Shady tem as melhores chances de +800… com o colega músico, O fim de semanalogo atrás dele em +1000.

Seu ex-noivo, Alex Rodrígueztem as mesmas chances de Abel… embora ele seja bonito vaiado no momento. Melhor amigo de Affleck, Matt Damonestá no meio do pacote em +5000.

Existem algumas possibilidades tolas também… incluindo Kamala Harris‘companheiro de chapa, Tim Walz, Travis Kelce, Bill Belichick (abaixo de +10000) e até Ellen DeGeneres (+15.000).

As piores probabilidades?? Ninguém menos que o ex-presidente Donald Trump dar Diddyque atingem impressionantes +25.000.

Acabou O vínculo de Affleckos criadores de probabilidades gostam das chances de ele voltar com Jennifer Garner (+400), enquanto sua co-estrela de “Gone Girl” Emily Ratajkowski não está muito longe com probabilidades de +500.

Kim dar Kourtney Kardashian ambos são +1000… dê Khloé (+1200) segue suas irmãs. Kendall Jenner completa todos os KarJenners em +1600.

Há muito mais – Tom Bradyex-mulher, Gisele Bündchen, Cara Delevingne dar Olívia Rodrigo (abaixo de +1200), Sandra Bullock (+1600), concessão Kate Beckinsale (+2000).

Vários de seus casos anteriores também foram incluídos – Ana de Armas (+2000), Shauna Sexton (+2500) e até Jenny from the Block… com uma terceira rodada de romance obtendo chances de +3300.

Os candidatos tolos incluem Neil Patrick Harris (+3300), Lana Rodes (+6600), Taylor Swift (+10000) dar Jenna Jameson (+10000).

TMZ contou a história – Jennifer oficialmente pediu o divórcio jornais no início desta semana… cancelando oficialmente seu casamento de dois anos.