Emma Roberts diz que interpretar Britney Spears seria um ‘sonho verdadeiro’

Emma Roberts está pronta para abraçar seu lado “Toxic”… dizendo que está pronta para se colocar no lugar de Britney Spears – e ela está até praticando suas músicas na frente de um público.

A atriz sentou-se para uma ampla entrevista com Cosmopolita … e a estrela falou com a ex-assistente pessoal de Britney, Felicia Culotta, nos dizendo que Roberts interpretaria a Rainha do Pop perfeita.

Emma diz que interpretar Britney seria um “sonho verdadeiro”… e certamente é um boato que ela espera que se torne realidade.

Na verdade, Emma admite que é uma grande fã de Britney… dizendo que se trancou em seu quarto quando seu álbum “In the Zone” de 2003 foi lançado – jurando que não se deixaria sair até saber todas as músicas de cor.

Emma acrescenta que ela também está praticando as músicas no dia a dia… cantando-as para o filho durante a hora do banho, em um movimento clássico de “paternidade milenar”, como ela diz.

Britney parece menos certa sobre o elenco neste momento… postando em seu Instagram Story perguntando aos fãs o que eles querem ver no próximo filme – então, obviamente, o filme ainda está em estágios iniciais.

Claro, os fãs têm pedido um filme de Britney Spears desde que sua autobiografia “The Woman in Me” foi lançada no outono passado… com muitos se perguntando quem poderia interpretar Brit e algumas pessoas que mantiveram sua vida, como Justin Timberlake.