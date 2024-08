Enquanto Mbappé espera pelo gol do Madrid, Endrick faz parecer fácil

MADRI — A tão badalada contratação de verão do Real Madrid pegou a bola do lado de fora da área. Um toque tirou a bola do defensor mais próximo, e outro disparou um chute rasteiro e sem esforço, passando pelo goleiro. O gol ampliou a liderança do Madrid sobre o Real Valladolid para 3 a 0 nos acréscimos. Fim de jogo.

Mas não foi Kylian Mbappé marcando em sua tão esperada estreia em casa no Santiago Bernabeu. Foi outra nova chegada, Endrick. Na verdade, Mbappé nem estava em campo. O número 9 do Madrid havia sido substituído pelo adolescente brasileiro 10 minutos antes, com seu time assumindo uma precária liderança de 1 a 0.

As primeiras impressões são importantes, especialmente depois de uma espera tão longa. Mbappé entrando no campo do Bernabeu com uma camisa do Real Madrid foi um momento que ele e os fãs do clube esperavam há muito tempo. E não foi como eles gostariam.

Não houve gol; nenhuma comemoração sorridente e de braços cruzados. No final das contas, não importou — o Madrid venceu confortavelmente no final, graças aos gols de Federico Valverde, Brahim Díaz e Endrick no segundo tempo — mas a performance de Mbappé, e do time como um todo, sugeriu que este lado do Madrid ainda é um trabalho em andamento.

Em 86 minutos em campo, Mbappé teve o menor número de toques entre todos os jogadores de linha do Madrid (47) e tentou o menor número de passes (26). E em termos do que realmente importa, como ele será julgado — marcar gols — ele ficou em branco.

Ele teve quatro chutes, três dos quais foram defendidos pelo goleiro do Valladolid Karl Hein. O terceiro deles foi o seu melhor, um toque de calcanhar inteligente e improvisado, quando o cruzamento de Vinícius Júnior chegou logo atrás dele. Seu maior arrependimento no final pode ter sido seu quarto chute, cruzado e bem aberto, quando estava atrás da defesa. Foi a última ação de Mbappé antes de ser substituído pelo técnico Carlo Ancelotti.

Naquele ponto, em 1-0, o jogo ainda não estava ganho. Mas Ancelotti, que já havia introduzido Luka Modric, Díaz e Dani Ceballos, queria uma mudança no ataque. Entra Endrick. Dois minutos depois, Diaz marcou o segundo do Madrid, encerrando a disputa antes de Endrick aplicar o toque final nos acréscimos.

A posição de Mbappé no time do Real Madrid é clara o suficiente. Ele é o centroavante, com Vinícius e Rodrygo em cada ala. Isso significa que ele não corre perigo de perder seu lugar. Falando após o jogo, Ancelotti insistiu que Mbappé não está limitado a jogar centralmente. No entanto, contra um Valladolid compacto e organizado, havia pouco espaço para ele operar e poucas oportunidades de mostrar sua maior qualidade: seu ritmo.

Houve alguns momentos de frustração. Durante o intervalo de resfriamento do primeiro tempo, depois de meia hora — com temperaturas de 34 graus Celsius (93 F) em Madri — Mbappé pôde ser visto em uma conversa profunda com Vinícius. A linguagem corporal e os gestos deles sugeriram que estavam discutindo como coordenar melhor seus movimentos e a pressão do Madri.

Houve até alguns assobios prematuros da torcida do Bernabeu após 40 minutos, quando o meio-campista Aurélien Tchouaméni errou o passe e chutou nos pés de Mbappé na entrada da área, mas o atacante não conseguiu controlar.

Houve quase erros e sugestões do que o futuro provavelmente reservaria. No segundo tempo, Vinícius caiu mais fundo, entrou no campo e então avançou com a bola, quase passando para Mbappé. Os dois jogadores se combinaram brilhantemente para o melhor momento de Mbappé, o toque que Hein defendeu. E sua última chance, chutando para fora, foi do tipo que ele normalmente converteria, talvez se não estivesse nervoso e tão ansioso para impressionar.

Não ajudou que o substituto de Mbappé, Endrick, tenha aproveitado a oportunidade e parecesse tão despreocupado ao fazê-lo. Houve muitas perguntas sobre a prontidão do jovem de 18 anos neste, o mais alto nível, mas aqui, em um breve vislumbre, ele parecia pronto. “Ele tem grande potencial”, disse Ancelotti. “Com o gol, ele mostrou todas as suas qualidades.”

Claro, esta não foi realmente a introdução do Bernabeu a Mbappé. Ele já esteve aqui três vezes antes, vestindo uma camisa do Paris Saint-Germain: jogando em uma derrota por 3 a 1 em fevereiro de 2018, marcando em um empate por 2 a 2 em novembro de 2019 e, mais memoravelmente, impressionando em uma derrota por 3 a 1 em março de 2022. Os fãs conhecem sua qualidade e serão pacientes.

Mas aqui, em sua estreia em casa, ele não entregou da maneira que tantos grandes do Madrid fizeram. Cristiano Ronaldo marcou em seu primeiro jogo no Bernabeu. Ronaldo Nazário marcou após um minuto, com seu primeiro toque, saindo do banco em outubro de 2002. Mais recentemente, Jude Bellingham marcou no minuto 95 para dar ao Madrid uma vitória de 2 a 1 sobre o Getafe na temporada passada, consolidando seu relacionamento já florescente com os fãs do Madrid.

Para Endrick, a curta espera por um gol na LaLiga acabou, um peso foi tirado. O de Mbappé continua.