Entes queridos de Britney Spears preocupados com a reconciliação de Paul Soliz

Britney Spears está voltando para um antigo relacionamento… saindo com Paulo Soliz novamente – e seus entes queridos estão preocupados com a rapidez com que ela aparentemente está voltando para os braços dele.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… Amigos e familiares de Spears – incluindo seu irmão Bryannos disseram – estão confusos e preocupados por ela já estar com PS novamente, poucas semanas depois de os dois se separarem em circunstâncias difíceis.

Disseram-nos que Britney avisou a todos ao seu redor que ela havia terminado com Paul… chegando ao ponto de dizer aos guardas do portão para tirá-lo da lista de convidados para sempre. Então, naturalmente, o amigo almoço em Malibu no início desta semana levantou alguns alarmes em seu círculo.

Nossas fontes dizem que pessoas próximas a Brit estão preocupadas com o passado criminoso de Paul… e também fomos informados de que Britney chegou à conclusão de que ela sentia que Paul estava apenas usando-a. É exatamente por isso que alguns em sua órbita estão se perguntando por que ele ainda está por aí… vendo como ela chegou a essa conclusão não há muito tempo.

Seus entes queridos sabem que os casais podem reacender seu romance e voltar a ficar juntos de vez em quando… mas nossas fontes dizem que ainda estão confusos por que voltaram a ficar juntos tão rápido. Não apenas isso … mas fomos informados de que seus amigos descobriram que eles estavam pendurados novamente em fotos de papai, em vez da própria Spears.



Como dissemos a vocês… Britney e Soliz almoçaram com amigos no Soho House em Malibu na quarta-feira. Semanas depois de Britney proclamou-se “Solteiro pra caralho” via Instagram – claramente jogando sombra em Soliz, ou assim parecia na época.

Os dois tiveram um relacionamento difícil, para dizer o mínimo… eles tiveram um enorme luta explosiva no Chateau Marmont quase pousou Brit em uma ambulância – embora mais tarde ela tenha alegado que foi apenas uma lesão no pé.