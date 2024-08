Entre os Links: Belal Muhammad surpreende Leon Edwards, Tom Aspinall é ELE, consequências do UFC 304 e UFC Abu Dhabi

No UFC 304, Belal Muhammad fez o mundo do MMA engolir corvo, derrotando Leon Edwards para reivindicar o título dos meio-médios no evento principal. No co-evento principal, Tom Aspinall continuou a reivindicar seu título como o verdadeiro melhor peso-pesado da Terra com outra demolição de 60 segundos, desta vez do antigo inimigo Curtis Blaydes. Além disso, o resto do UFC 304 teve algumas coisas selvagens acontecendo também.

Em uma edição totalmente nova do Between the Links, o painel discute a grande vitória de Muhammad, para onde Edwards vai a partir daqui e se Tom Aspinall ou Jon Jones é o verdadeiro peso pesado nº 1 do mundo. Além disso, os tópicos incluem Paddy Pimblett sendo classificado, Muhammad Mokaev sendo dispensado e o card do UFC Abu Dhabi deste fim de semana, além de muito mais.

O apresentador Mike Heck está fora esta semana, então o combatente mais condecorado da história da BTL, Jed Meshew, entra para moderar a disputa entre dois dos próprios lutadores do MMA Fighting, Alexander K. Lee e New York Ric. O show vai AO VIVO na quinta-feira em um horário especial de início às 12h ET / 9h PT.

Se você perdeu o show ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão em podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você obtenha seus pods.