Entre os Links: Dana White quadruplica em debate sobre Jon Jones, Borralho brilha, Ngannou vs. Ferreira

O CEO do UFC, Dana White, simplesmente não desiste de Jon Jones quando se trata do debate sobre o maior lutador de todos os tempos, bem como o melhor lutador peso por peso do mundo atualmente. Apesar da constante resistência do resto da comunidade do MMA, White mantém seus pés plantados em Jones no topo das duas listas sem questionamentos. No final, ele está realmente certo?

Em uma edição totalmente nova do Between the Links, o painel discute a recente coletiva de imprensa pós-luta de White após o DWCS na terça-feira, sendo inflexível que Jones está em uma liga própria e o que ele pode estar planejando para o futuro para provar que sua teoria está certa. Além disso, os tópicos incluem a grande vitória de Caio Borralho sobre Jared Cannonier no UFC Vegas 96, sua convocação de Dricus du Plessis, o que é provável que aconteça em seguida para o peso médio em ascensão, o quanto a coletiva de imprensa da PFL com Francis Ngannou e Renan Ferreira gerou expectativa para sua luta de outubro, a promo de azarão de Max Holloway e muito mais.

O apresentador Mike Heck está acompanhado de Jed Meshew, do MMA Fighting, e Oscar Willis, do The Mac Life.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

Se você perdeu o show ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão em podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você obtenha seus pods.