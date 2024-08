Entre os Links: Du Plessis para Adesanya, Pereira vs. Rountree, Dana White assume a culpa pela eliminação de Ngannou

O UFC 305 está oficialmente nos livros, e Dricus du Plessis ainda é o campeão dos médios do UFC após finalizar o ex-campeão por duas vezes Israel Adesanya no quarto round. Enquanto du Plessis continua a crescer, Adesanya agora perdeu três de quatro. Como será o futuro para ambos os lutadores após a batalha em Perth?

Em uma edição totalmente nova do Between the Links, o painel discute as consequências da grande vitória de du Plessis, quanto tempo seu reinado pode durar e para onde Adesanya vai a partir daqui. Além disso, os tópicos incluem o restante das histórias do UFC 305, Alex Pereira vs. Khalil Rountree como atração principal do UFC 307, Dana White dizendo que ele deveria levar a culpa pela eliminação de Francis Ngannou do show Countdown do UFC 305, White dizendo que acredita firmemente que Jon Jones lutará com Tom Aspinall se ele vencer Stipe Miocic e muito mais.

O apresentador Mike Heck modera a luta entre Jed Meshew e Eric Jackman, do #MMA Fighting.

Assista ao show ao vivo ao meio-dia ET / 9h PT no vídeo acima.

Se você perdeu o show ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão em podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você obtenha seus pods.