Entre os Links: Umar Nurmagomedov brilha, Topuria x Holloway lidera o UFC 308, o retorno de Ngannou ao MMA está definido

Uma série de grandes lutas de MMA foram anunciadas para o UFC e o PFL, com algumas das maiores e mais promissoras estrelas do esporte. No evento principal do UFC 308 em Abu Dhabi, Ilia Topuria defende o título peso-pena contra o campeão do BMF Max Holloway, enquanto Robert Whittaker e Khamzat Chimaev foram remarcados para o co-evento principal.

Em uma edição totalmente nova do Between the Links, o painel reage à escalação atual do UFC 308, as duas principais lutas e onde isso deixa o UFC307 — que está programado para acontecer três semanas antes. Além disso, os tópicos incluem o retorno de Francis Ngannou ao MMA anunciado contra Renan Ferreira no pay-per-view de superlutas da PFL em outubro com Cris Cyborg e Larissa Pacheco servindo como co-evento principal, Umar Nurmagomedov derrotando Cory Sandhagen no evento principal do UFC Abu Dhabi, e onde isso coloca seu estoque em 135 libras, e muito mais.

O apresentador Mike Heck modera o confronto entre Jed Meshew do MMA Fighting e Ben Fowlkes do Co-Main Event Podcast.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

Se você perdeu o show ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão em podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você obtenha seus pods.