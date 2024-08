Enzo Maresca: Ben Chilwell em dificuldades livre para deixar o Chelsea

O técnico do Chelsea, Enzo Maresca, disse que seria mais benéfico para Ben Chilwell deixar o clube para encontrar tempo de jogo enquanto o Chelsea se adapta ao seu elenco lotado.

Maresca sugeriu que o zagueiro terá dificuldades nos minutos antes da estreia da Premier League contra o Manchester City, no domingo.

O Chelsea tem 43 jogadores no time principal após completar sua 10ª contratação de verão no início desta semana, o que significa que Chilwell pode se tornar um excedente para as necessidades da temporada 2024-25.

O jogador de 27 anos, que normalmente joga como lateral-esquerdo do Chelsea, caiu na hierarquia após a chegada do espanhol Marc Cucurella em 2022. Chilwell ficou afastado por lesão na temporada passada, fazendo 21 aparições em todas as competições.

Ben Chilwell assinou com o Chelsea em 2020 e venceu a Liga dos Campeões em 2021. Foto de Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Chilwell assinou com o Chelsea vindo do Leicester City em 2020 e seu contrato vai até 2027.

“Frio [Chilwell] não tem treinado nos últimos dias porque está doente”, disse Maresca aos repórteres. “Está bem claro, eu amo o jeito que ele é, mas o problema é que ele luta um pouco conosco para encontrar sua melhor posição.”

“Esta manhã tivemos 22 jogadores treinando, e se você perguntar a todos eles, eles dirão que querem jogar contra o City no domingo, mas isso é impossível.

“Quando eles treinam todos os dias e não ganham nenhum minuto, não é bom para eles nem para mim, [as] Preciso tomar uma decisão. Provavelmente é melhor sair e pegar alguns minutos [elsewhere]. A janela de transferências está aberta, então veremos o que acontece.”