Enzo Maresca: Chelsea ainda precisa de tempo para aprender apesar da primeira vitória

Enzo Maresca disse que seus jogadores ainda precisam de tempo para aprender seu sistema, apesar de ter conquistado sua primeira vitória como técnico do Chelsea contra o Servette na quinta-feira.

O Chelsea venceu o time suíço por 2 a 0 em Stamford Bridge na primeira partida do playoff da UEFA Conference League, graças aos gols de Christopher Nkunku e Noni Madueke no segundo tempo.

Maresca descreve a vitória como “importante” após sofrer uma derrota de 2 a 0 para o Manchester City no início da temporada da Premier League no domingo. Mas ele reconheceu que seu time poderia ter administrado melhor os últimos estágios do jogo, durante os quais o Servette acertou o travessão.

“Nos últimos 10 minutos, nós brincamos um pouco com fogo”, disse Maresca em uma entrevista coletiva. “Eu estava um pouco preocupado. Nós poderíamos ter administrado o jogo de uma forma diferente. Eu esperava isso porque estamos em um momento de aprendizado das coisas.

“Em alguns momentos a intenção de manter a bola é a correta, especialmente quando você está 2-0, mas onde não é bom. Tentamos administrar a bola nos últimos 10 ou 15 minutos no nosso lado do campo, precisamos fazer exatamente o mesmo no lado oposto do campo. Não sofremos gols, mas a partir daí podemos aprender.

“Todos eles precisam de mais tempo para conhecer melhor o sistema. Esta noite também não foi fácil em termos de condição física para alguns deles.”

O Chelsea fez nove mudanças em relação ao time que perdeu para o City, mas fez o suficiente para conseguir um resultado que o coloca na liderança para terminar a tarefa na partida de volta em Genebra, dentro de uma semana, e chegar à fase de grupos da Conference League.

Enzo Maresca obteve uma primeira vitória bem-vinda como técnico do Chelsea na quinta-feira. Chris Lee – Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images

Nkunku marcou de pênalti aos 50 minutos após ser derrubado na área pelo goleiro do Servette, Jeremy Frick. Madueke então saiu do banco para dar ao time de Londres algum espaço para respirar com uma finalização poderosa aos 76 minutos.

“Eu realmente gosto do Noni”, disse Maresca sobre Madueke. “O único problema com o Noni é que ele tem que entender que precisa ser consistente durante a semana, todo treino, todo treino, todo treino, mas ele é um bom jogador e está indo bem desde que começou conosco. Ele é o tipo de jogador que eu gosto.

“A única coisa que ele precisa melhorar é ser consistente todos os dias, trabalhar duro e então ele certamente ganhará minutos.”

O início de temporada do Chelsea foi dominado por conversas sobre idas e vindas, com os internacionais ingleses Raheem Sterling e Ben Chilwell não incluídos no elenco para o jogo de quinta-feira e Maresca confirmando que ambos estão disponíveis para transferência. Enquanto isso, a mais recente contratação João Félix foi apresentada aos fãs antes do jogo.

Um jogador que permanece no clube é Mykhailo Mudryk, apesar das dificuldades desde uma transferência de € 100 milhões para Stamford Bridge em janeiro de 2023. O ponta ucraniano jogou raros 90 minutos na quinta-feira e Maresca disse que trabalhará para ajudar Mudryk a “mudar”.

“Essa é a missão, esse é Mudryk, não só esta noite, mas desde que ele entrou para o clube”, disse ele. “Acho que ele teve bons momentos, mas quando ele tem a bola, você não sabe se vai conseguir uma coisa ou outra. É consistência. Vamos tentar ajudá-lo a mudar.

“Quando ele está no terço final, ele está tomando a decisão certa. A maioria dos seus erros são sobre a escolha.”