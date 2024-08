Enzo Maresca, do Chelsea, defende escolha do capitão Enzo Fernández

O técnico do Chelsea, Enzo Maresca, defendeu sua decisão de escalar Enzo Fernández como capitão apenas um mês após o meio-campista argentino postar um vídeo contendo um suposto cântico racista.

Fernández usou a braçadeira quando o Chelsea foi derrotado por 2 a 0 pelo Manchester City na estreia da Premier League em Stamford Bridge no domingo.

O jogador de 22 anos — que também se ajoelhou antes do pontapé inicial como parte da campanha antidiscriminação da Premier League que ambos os times participam — foi forçado a se desculpar após publicar um vídeo no qual zombava da herança de alguns jogadores da França após a vitória da Argentina sobre a Colômbia na final da Copa América do mês passado.

Na época, o companheiro de equipe do Chelsea, Wesley Fofana, classificou o vídeo como “racismo desenfreado”, mas posteriormente insistiu que Fernández não era racista e aceitou seu pedido de desculpas.

O clube encerrou sua própria investigação, mas a FIFA continua com suas próprias investigações.

Fernández foi o capitão do time na ausência do capitão titular Reece James contra o Club América na pré-temporada e Maresca disse: “Enzo é um dos capitães deste time, ele não é o único. Temos Reece [James]temos mais alguns capitães.

Enzo Fernández foi o capitão do Chelsea na estreia da temporada da Premier League contra o Manchester City. Foto de Marc Atkins/Getty Images

“A razão é que vejo que seus companheiros o reconhecem como uma referência, como um capitão, e ele já era capitão na pré-temporada quando trocamos Reece no jogo.

“Todos nós cometemos erros. É importante reconhecer que Enzo cometeu um erro, reconheceu o erro e acabou.

“Não sei sobre você, mas eu cometi alguns erros no passado e reconheci. Como ser humano, se você comete um erro e reconhece, você não será punido para o resto da vida. Enzo cometeu um erro, reconheceu. Para mim, ele é uma das referências e não tenho nada a acrescentar.”