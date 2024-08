Enzo Maresca do Chelsea: PSR por trás das transferências de jogadores da academia

O técnico do Chelsea, Enzo Maresca, disse que os clubes da Premier League estão tendo que transferir jogadores da base devido às regras de lucro e sustentabilidade da liga (PSR).

O Chelsea transferiu uma série de jogadores que passaram pela academia nos últimos anos, sendo o meio-campista Conor Gallagher o mais recente a ser relacionado a uma saída para o Atlético de Madrid, da Espanha.

Gallagher, que está no Chelsea desde os oito anos de idade, tem contrato até 2025, após o qual pode deixar o clube por nada.

Com a transferência de um jogador desenvolvido na academia podendo ser considerada lucro líquido nos livros contábeis de um clube, alguns times da Premier League têm olhado para jogadores formados na casa como uma fonte de receita para ajudá-los a limitar perdas.

“Mas este não é um problema do Chelsea, é um problema [Premier League] problema de regras”, disse Maresca antes do amistoso de pré-temporada com o Real Madrid na Carolina do Norte.

“Estas são as regras. Para todos os clubes neste momento é quase obrigatório que eles sejam obrigados a vender jogadores da academia por causa das regras. Não somos só nós, são todos os clubes.”

O Chelsea receberá o Manchester City na estreia na Premier League em 18 de agosto.