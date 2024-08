Equipe de comentaristas do UFC 305: Dominick Cruz substitui Joe Rogan

Daniel Cormier não será o único “DC” na cabine de comentários do UFC 305.

Várias pessoas com conhecimento dos planos da promoção confirmaram ao MMA Fighting que a equipe de comentários do próximo evento pay-per-view do UFC em 17 de agosto será composta por Cormier e o ex-campeão peso-galo Dominick Cruz se juntando a Jon Anik no octógono. Cruz entra no lugar de Joe Rogan — que provavelmente retornará para o UFC 306 em setembro.

Megan Olivi atuará como repórter itinerante no retorno da promoção a Perth, Austrália Ocidental. Mais detalhes da transmissão serão anunciados em uma data posterior.

O UFC 305 contará com uma disputa acirrada pelo título dos médios entre Dricus du Plessis e Israel Adesanya. Du Plessis faz sua primeira defesa de título desde que derrotou Sean Strickland no UFC 297 em janeiro, enquanto “The Last Stylebender” faz sua primeira aparição no octógono em quase um ano após perder o título para Strickland no UFC 293 em setembro passado.