SAINT-DENIS, França — Foi preciso uma recuperação corajosa para conseguir isso, mas Quincy Wilson, de 16 anos, e a equipe masculina do revezamento 4×400 metros dos EUA estão indo para a final do evento no sábado.

Os americanos, normalmente dominantes neste evento, precisaram de um empurrãozinho no final para passar de fase com um terceiro lugar na rodada de abertura na manhã de sexta-feira no Stade de France.

Foi preciso o chute explosivo do âncora Chris Bailey na linha de chegada nos últimos 50 metros da corrida para impulsionar a equipe para uma das últimas vagas de qualificação.

Wilson, que começou com uma exibição lenta de 47,27 segundos em sua corrida de 400 metros, ficou decepcionado em sua estreia olímpica. Quando ele passou o bastão para o corredor da segunda etapa Vernon Norwood, os americanos estavam em sétimo lugar.

“Eles me fizeram dar a volta na pista”, disse Wilson sobre seus companheiros de equipe. “Minha coragem e determinação me fizeram dar a volta na pista. Eu sabia que tinha três grandes pernas atrás de mim. Eu sabia que não era só eu [Friday]porque se fosse eu, estaríamos em último lugar.”

Quincy Wilson, 16 anos, se tornou o mais jovem homem americano a competir no atletismo nas Olimpíadas. PA-AP

Durante a troca de passes, houve uma diferença de quase 3 segundos entre Wilson e Letsile Tobago, o campeão dos 200 metros de Botsuana que foi substituído de última hora.

“Será uma motivação para mim”, disse Wilson sobre sua corrida.

Quando Norwood, de 32 anos, pegou o bastão de Wilson, o jovem que é duas vezes mais novo que ele, ele disparou rapidamente para a primeira curva. Um veterano de 400 metros que Wilson admira há anos, Norwood sabia exatamente o que tinha que fazer para pegar seu companheiro de equipe.

“Sinceramente, eu estava meio que no momento, porque estou assistindo a um garoto de 16 anos correr uma Olimpíada, fazendo história”, disse Norwood. “Então eu estava muito orgulhoso dele, e eu estava apenas olhando para ele como, ‘Oh, volte e deixe-me fazer essa coisa andar.'”

Entre a corrida de Norwood e a terceira etapa de Bryce Deadmon, os americanos subiram do sétimo para o quarto lugar.

Então, coube a Bailey diminuir a diferença e avançar para o terceiro lugar, e posição de qualificação automática. Bailey disse que sua missão era simples.

“Vá lá e vá”, disse Bailey. “Não há nada em que eu possa me concentrar melhor do que apenas executar minha corrida e focar na minha habilidade, eu sei o que posso e o que não posso fazer.”

Com uma etapa final de 44,14 segundos, Bailey correu exatamente a corrida que os americanos precisavam.

Nas seletivas dos EUA no final de junho, a estrela de Wilson floresceu quando ele quebrou dois recordes mundiais sub-18 nos 400 metros rasos individuais. Ele os correu em 44,66 e 44,59 segundos. Embora ele não tenha se classificado para as Olimpíadas naquele evento, seu desempenho nas seletivas foi o suficiente para colocá-lo no revezamento para os Jogos de Verão.

Então, uma semana antes da Cerimônia de Abertura, Wilson correu uma eletrizante corrida de 400 metros de 44,20 segundos na Flórida, o que deu ainda mais motivos para a Equipe EUA ficar animada por ele fazer parte do grupo de revezamento. Esse tempo foi ainda menor do que os dois recordes mundiais sub-18 que ele estabeleceu nas seletivas dos EUA.

“Eu disse a ele antes de sairmos por aí, apenas abrace isso”, disse Norwood. “Você pertence a este lugar, isso é um privilégio. Ninguém neste mundo tem essa oportunidade, então aproveite ao máximo.”

Com sua aparição na sexta-feira, Wilson se tornou o mais jovem homem americano a competir nas Olimpíadas de atletismo. Ele superou Arthur Newton, um corredor de obstáculos de 1904 que competiu aos 17 anos, de acordo com o historiador olímpico Bill Mallon. Outros jovens corredores a competir nos Jogos de Verão incluem Jim Ryun, que tinha 17 anos quando se classificou para sua primeira Olimpíada em 1964, e Erriyon Knighton, que chegou a Tóquio há três anos quando tinha 17 anos.

Vindo de uma família militar, seus pais decidiram se mudar para Maryland para que ele pudesse estudar na Bullis High School, conhecida por formar atletas de elite.

No revezamento 4×400 feminino, a equipe de Quanera Hayes, Shamier Little, Aaliyah Butler e Kaylyn Brown venceu sua bateria com mais de 3 segundos de vantagem sobre a Grã-Bretanha.