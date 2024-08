Equipe dos EUA estabelece recorde mundial no revezamento misto 4x400m

SAINT-DENIS, França — Enquanto os velocistas da equipe dos EUA buscam usar essas Olimpíadas para reafirmar seu status como os mais rápidos do mundo, sua equipe mista de revezamento 4×400 metros fez uma declaração na noite de sexta-feira.

A equipe de Vernon Norwood, Shamier Little, Kaylyn Brown e Bryce Deadmon conseguiu isso com um fácil primeiro lugar na primeira rodada do evento, estabelecendo um recorde mundial no processo com um tempo de 3:07.41.

“Eu sempre soube que iríamos correr rápido”, disse Little, o velocista da segunda etapa. “E nós falamos sobre, seria preciso um recorde para ganhar uma medalha. Mas foi preciso um recorde para vencer nossa preliminar. Então eu estava animado.”

Depois que Norwood abriu o revezamento colocando a equipe em terceiro lugar, foi Little quem assumiu a liderança e abriu vantagem, criando uma vantagem tão grande que nenhuma outra equipe chegou perto de diminuí-la antes do final da corrida.

A equipe dos EUA quebrou seu próprio recorde no revezamento misto 4x400m, terminando cerca de meio segundo mais rápido do que o tempo de 3:08.80 estabelecido no Campeonato Mundial de Atletismo de 2023. Michael Steele/Getty Images

No entanto, Little quase cometeu um erro ao garantir a transferência de Norwood.

“Eu só pensei que estava preso”, disse Little. “Eu tive que perceber que não estava onde deveria estar, preso novamente onde deveria estar. Eu só sei que tomei um pequeno impulso para poder recuperá-lo, e esse foi o tipo de empurrão que eu precisava.”

Questionada, sarcasticamente, se ela pretendia fazer tudo aquilo, Little disse, rindo: “Digamos que fizemos assim”.

A perna dominante de Little deu ao terceiro corredor, Deadmon, a distância que ele precisava para manter a liderança antes de passar o bastão para Brown, que finalizou a performance recorde com o âncora do segundo lugar mais de 40 metros atrás. Deadmon disse que não tinha ideia de que um recorde estava potencialmente em jogo quando começou seu sprint.

“Eu sabia que estávamos lá em cima”, disse Deadmon. “Eu passei para Kaylyn e ela trouxe para casa e estava escrito ‘recorde mundial’ e eu fiquei tipo, ‘Nossa. Isso é loucura.'”

Os americanos alegaram que sabiam qual era o recorde mundial antes da corrida: “3:08.80”, disseram em uníssono quando questionados. Eles deveriam saber. Afinal, o recorde misto anterior foi estabelecido há apenas um ano no campeonato mundial por ninguém menos que a equipe dos EUA.

A equipe dos EUA pode tentar outro recorde mundial e uma medalha de ouro olímpica na noite de sábado durante as finais do revezamento. Os revezamentos holandês e italiano completaram as três melhores equipes na bateria da primeira rodada. Ambas também disputarão as finais.