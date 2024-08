Equipe EUA focada na semente nº 1; Jrue Holiday tem lesão no tornozelo

PARIS — O Time EUA, o time de basquete mais escrutinado do planeta, muitas vezes não é avaliado apenas por se vence, mas por quantos pontos vence. E agora isso é um mandato dentro do time.

Quando o técnico Steve Kerr se encontrou com a equipe na sexta-feira, ele apresentou a classificação do torneio olímpico de basquete e ressaltou a importância de não apenas derrotar Porto Rico na última partida da fase de grupos no sábado, mas de tentar vencer pela maior diferença possível.

O diferencial de pontos é um desempate para a classificação na rodada das quartas de final que começa na terça-feira. Os americanos, com +43, entram na terceira partida da fase de grupos com o melhor número no campo. Eles têm uma vantagem de 10 pontos sobre a Alemanha, que joga na sexta-feira contra a França, e querem ter certeza de que garantirão a primeira colocação.

“Queremos a semente nº 1”, disse Kerr no treino de sexta-feira. “Ela lhe dá o melhor confronto nas quartas de final. Então, se cairmos para dois ou três — o que eu acho improvável, mas temos que cuidar dos nossos negócios — possivelmente teremos um oponente muito mais difícil.”

Diferencial se tornou um conceito que importava na NBA na temporada passada quando determinou a classificação e o avanço para o torneio inaugural da temporada. Mas não é algo que geralmente é considerado para jogadores da NBA.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Porto Rico, que se classificou para Paris com uma virada sobre a Lituânia em um torneio classificatório no mês passado, está 0-2 e tem o pior diferencial de pontos nas Olimpíadas, -52. O time dos EUA é o favorito por 33,5 pontos pela ESPN BET na manhã de sexta-feira.

“A diferença de pontos é algo importante, então, mesmo nos dois primeiros jogos, estávamos focados em não pisar no chão, como acontece na NBA às vezes”, disse o armador do Team USA, Derrick White. “Então é um pouco diferente do que estamos acostumados, mas isso faz parte do torneio.”

O armador Jrue Holiday, que Kerr planejava retornar ao time titular depois de sair do banco no último jogo, sofreu uma pequena lesão no tornozelo contra o Sudão do Sul e é questionável para o jogo de sábado.

Anthony Davis, que levou uma pancada no pé na quarta-feira à noite, e White, que levou uma pancada nas costas, treinaram na sexta-feira e jogarão.

Kevin Durant entrará no banco pela terceira partida consecutiva, uma função que ele espera manter pelo resto das Olimpíadas e está abraçando.

“É basquete. Realmente não importa quem começa. O que realmente importa é quem terminou o jogo, quem colocou seu impacto no jogo enquanto estava no jogo”, disse Durant na sexta-feira. “Então, eu apenas tento fazer o meu melhor para impactar de qualquer maneira que eu puder.”