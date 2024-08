Erik ten Hag alerta para início lento de temporada do Man United

Erik ten Hag alertou os fãs do Manchester United para se prepararem para um início de temporada lento enquanto seus jogadores se adaptam.

O Ten Hag ficou sem vários jogadores importantes do elenco para a turnê pelos EUA devido a compromissos internacionais, incluindo Bruno Fernandes, Lisandro Martínez e Alejandro Garnacho.

O holandês disse que não vai “correr riscos” com jogadores antes do Community Shield contra o Manchester City no sábado e sugeriu que pode levar algum tempo para que o time comece quando a temporada da Premier League começar.

“Posso ver isso porque não tivemos tempo juntos”, disse Ten Hag.

“Temos que trabalhar no nosso modelo de jogo para encontrar os padrões. Foi uma pausa, todos eles jogaram Euro, Copa América, então estavam em times diferentes, com modelos de jogo e padrões diferentes.

“Agora temos que juntar isso. É complicado. Não sou o único que tem que lidar com esse problema, mas também há times com menos jogadores internacionais, eles podem fazer uma pré-temporada adequada, então provavelmente estão à nossa frente. Temos que lidar com isso nas próximas semanas sem perder pontos.”

Ten Hag não contará com a dupla lesionada Leny Yoro e Rasmus Højlund para o início da temporada. Harry Maguire, Luke Shaw, Victor Lindelöf e Aaron Wan-Bissaka são todos dúvidas para enfrentar o City, o que pode deixar apenas Martinez, Jonny Evans e Diogo Dalot como os únicos defensores veteranos do United em forma em Wembley.

A campanha na Premier League começa com um jogo em casa contra o Fulham em 16 de agosto e Ten Hag disse que não está preparado para arriscar mais lesões para levantar o Community Shield.

Erik ten Hag está se preparando para sua terceira temporada como técnico do Man United. Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

“Já sabemos que podemos vencer o City e isso não depende do resultado de sábado, o que não mudará essa crença”, acrescentou.

“A FA Cup foi uma ocasião maior do que o jogo de sábado. No entanto, queremos vencer, mas mostramos em algumas ocasiões que podemos vencer o City.

“Temos essa crença, mas não queremos correr riscos com jogadores e perdê-los por longos períodos, porque é isso que temos que aprender com a temporada passada, porque quando você entra em um padrão em que perdemos muitos jogadores lesionados da mesma unidade da equipe, isso afeta os resultados.”

“Queremos obter resultados e para isso os jogadores têm que estar disponíveis.”

Apesar das fortes especulações sobre seu futuro no final da temporada passada, Ten Hag foi apoiado neste verão com um novo contrato até 2026.

E o ex-atacante do United, Robin van Persie, apoiou Ten Hag e o novo assistente técnico Rudd van Nistelrooy para trazer mais sucesso ao Old Trafford.

“Tive o luxo de passar alguns dias com ele em campo. Duas vezes”, Van Persie, que recentemente assumiu o comando do Heerenveen, disse à ESPN Netherlands. “Dois anos atrás e na temporada passada. Conheço seu modus operandi. Sei como ele é como pessoa. Sei como ele é como técnico. Sei o quão desafiador ele é no Manchester United.

“O Manchester United é um grande clube. Muitas pessoas novas estão lá agora. É um desafio muito grande para ele dentro e fora do campo. Eu sei que ele pode fazer isso. Eu acredito em Erik. Eu conheço Ruud van Nistelrooy também, é claro. Erik tem um incrivelmente bom lá. Ruud é leal, Ruud é um amante, trabalha incrivelmente duro e pode ensinar aos atacantes uma coisa ou duas, eu acho.”

Ten Hag levou o Man United à FA Cup e à Carabao Cup em suas duas primeiras temporadas, mas o primeiro título da liga desde 2012-13 continua distante.

“Ele ganhou duas copas, está ganhando prêmios entre elas e está construindo seu estilo de jogo”, Van Persie acrescentou. “Eu vi os garotos. Eles querem trabalhar para ele. Espero que ele possa dar o passo para que isso termine em um título. É isso que espero dele.”