Erik ten Hag desafia os donos do Manchester United: ‘Fiquem comigo’

LOS ANGELES, Califórnia — Erik ten Hag desafiou os novos donos do Manchester United a “provar” que o apoiam, permanecendo com ele durante os períodos difíceis da próxima temporada.

Ten Hag manteve seu emprego apesar de ter terminado em oitavo na Premier League na temporada passada e da nova equipe de liderança do clube — liderada por Sir Jim Ratcliffe e Sir Dave Brailsford — sondar possíveis substitutos.

O contrato do holandês foi estendido por mais um ano, mas há um sentimento entre alguns torcedores de que sua posição continua precária, principalmente se o United não começar bem a temporada.

Ten Hag, no entanto, disse que Ratcliffe e Brailsford só podem provar que o apoiam mantendo a fé durante os bons e maus momentos.

“Sinto que estamos construindo algo e que as pessoas ao meu redor estão no mesmo barco”, disse Ten Hag em uma longa entrevista em Los Angeles, durante a turnê de pré-temporada do clube.

“Mas é claro que é sempre um ponto comprovado quando o caso é este. O que espero é que evitemos isso [a dip in form].”

Ten Hag está montando uma equipe em torno de um núcleo de jogadores jovens, incluindo Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho e Rasmus Højlund.

A maior contratação do United neste verão até agora é o zagueiro Leny Yoro, de 18 anos, e Ten Hag disse que os donos precisarão ter paciência.

“Com jogadores jovens, haverá altos e baixos e temos que perceber isso”, disse ele.

“Todos têm que perceber isso neste clube internamente, mas você também [the media] deve perceber isso externamente. É normal que não vá apenas por esse caminho [up] com os jovens, especialmente os jogadores jovens.”

Enquanto isso, Ten Hag também revelou que Tyrell Malacia deve ficar fora por mais dois meses. O lateral-esquerdo não joga há mais de um ano por causa de uma lesão no joelho e foi deixado de fora do time para a turnê.

“Ele não está tão longe, mas agora está em uma situação de progresso”, disse Ten Hag.

“Em um aviso relativamente curto, ele pode retornar ao treinamento da equipe e, então, ao desempenho da equipe nos jogos. Acho que seria possível em dois meses.”