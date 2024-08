Escolas no Cinema: Prefeitura de Penedo leva alunos da rede pública municipal de ensino ao Cine Penedo

Projeto acontecerá todas as quartas-feiras; Ação faz parte do Programa Cinema Para Todos

​Alunos da rede pública municipal de ensino agora podem assistir a filmes de graça toda quarta-feira no Cine Penedo. Tudo por conta do Projeto Escolas no Cinema, que faz parte do Programa Cinema Para Todos, uma iniciativa da Prefeitura de Penedo, através da SETUREC, em parceria com a Universidade Federal de Alagoas (UFAL), por meio do Laboratório Escola de Arte e Cinema.

​A estreia do projeto se deu nesta quarta-feira (31), e o filme exibido foi O Menino do Pijama Listrado, dirigido por Mark Herman, que conta a história de uma amizade proibida entre os garotos Bruno e Shmuel, durante a Segunda Guerra Mundial.

​Os filmes são escolhidos pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED), e têm o objetivo de discutir temas pedagógicos como o bullying, empreendedorismo e meio ambiente, por exemplo. A exibição acontece nos horários da manhã e da tarde.

​“O Projeto Escolas no Cinema não só proporciona um momento de lazer e distração, mas, também, o desenvolvimento do pensamento criativo já que aborda temáticas diferentes”, disse Josy Silva, técnica da SEMED.

​“Utilizar o cinema como ferramenta de ensino-aprendizagem é uma prática social de extrema importância para a formação cultural e educacional, pois proporciona uma visão multidisciplinar integrando o cinema enquanto mídia educativa”, disse Karlinne Cordeiro, diretora de Economia Criativa da SETUREC.

​A programação dos filmes a serem exibidos serão divulgadas no instagram do Cine Penedo (cine_penedo).