Escolha dos especialistas: Quem ganhará os títulos do US Open de 2024?

O US Open começa na segunda-feira e os atuais campeões Coco Gauff e Novak Djokovic estão ambos no sorteio. Mas algum deles é o favorito, com Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka, Iga Swiatek e tantos outros na mistura? Perguntamos aos nossos especialistas:

Quem ganhará o título de simples feminino e por quê?

Bill Connelly: Este é um sorteio estranho. Muitas das melhores jogadoras estão enfrentando momentos difíceis de forma ou se recuperando de lesões. É verdade que “não vencer três torneios seguidos (enquanto ainda vence 10 partidas neles)” é o que constitui um momento difícil para Swiatek, mas sua derrota abrangente para Sabalenka nas semifinais de Cincinnati me fez pensar que talvez Sabalenka seja a jogadora a ser batida.

Sabalenka passou por quatro oponentes top 30 sem perder um set, e ela não só venceu Swiatek por 6-3, 6-3, ela dominou. Ela criou 15 break points contra seis de Swiatek, quebrou o serviço em cinco dos nove games de serviço de Swiatek, e embora seu serviço não tenha sido 100%, foi mais do que bom o suficiente.

O sorteio de Sabalenka não é exatamente uma tarefa fácil, mas se Madison Keys (sua potencial oponente da quarta rodada) não estiver 100% saudável, ela pode não ter um teste forte até as quartas de final. Um sorteio favorável para uma três vezes semifinalista (e uma vez finalista) que também é a mais em forma entre as jogadoras de elite? Parece uma boa combinação.

Aryna Sabalenka está com o ímpeto a seu favor ao chegar em Nova York. Robert Prange/Getty Images

Tom Hamilton: Sabalenka. E esta será uma Sabalenka que está animada após sua recente leva de contratempos físicos. Ela perdeu nas quartas de final de Roland Garros para Mirra Andreeva enquanto sofria com uma doença, então foi forçada a se retirar de Wimbledon com uma lesão no ombro que sofreu em Berlim e então se afastou das Olimpíadas de Paris porque não queria voltar para o saibro. Então, é a todo vapor para Sabalenka na quadra dura, e tendo vencido o Aberto da Austrália no início deste ano na mesma superfície, ela tentará conquistar Nova York.

D’Arcy Maine: OK, claro, concordo que Sabalenka é absolutamente a favorita neste momento, e por um bom motivo, mas vou com Swiatek. Claramente decepcionada com sua medalha de bronze em Paris e provavelmente motivada por isso e sua derrota na semifinal para Sabalenka em Cincinnati, é difícil pensar que ela não estará em uma missão para vingar os últimos meses e pode muito bem ganhar o título principal nº 6 no processo. Seu caminho para a final certamente tem seus desafios – com Andreeva potencialmente esperando na quarta rodada, Pegula ou Danielle Collins como prováveis ​​oponentes nas quartas de final e Elena Rybakina ou sua notável inimiga Jelena Ostapenko (que venceu todas as quatro lutas anteriores) nas semifinais – mas certamente parece factível para Swiatek. Sem mencionar que, quando Swiatek está travada e totalmente focada, bem, cuidado com todos os outros. Ela é quase impossível de vencer e, tendo vencido o título em 2022, sabe exatamente o que é preciso para levantar o troféu.

Quem ganhará o título de simples masculino e por quê?

Connelly: Acho que Djokovic vai fazer isso de novo. Ele está no lado oposto da chave como Sinner, Alcaraz e Daniil Medvedev; é quase um empate tão grande quanto o que ele teve em Wimbledon, quando chegou à final com um joelho. Ele teve mais tempo de recuperação, e depois de ganhar a medalha de ouro olímpica — sobre Alcaraz, nada menos, apenas algumas semanas depois de Alcaraz tê-lo derrotado na final de Wimbledon — Djokovic provavelmente jogará livre e confiante.

Esta é uma estrada tão suave quanto Djokovic poderia ter pedido, e com Sinner parecendo menos de 100% e Alcaraz em curto-circuito em seu único ajuste em quadra dura, Djokovic pode ser o mais em forma dos melhores jogadores também. Aí vem o título de Slam nº 25?

Hamilton: Djokovic está em uma posição brilhante para vencer seu 25º Grand Slam. O sorteio começou lindamente para ele, e tendo se tornado apenas o quinto jogador em simples a garantir o Golden Slam após vencer o simples masculino em Paris, espere que isso aconteça no momento perfeito para um Djokovic revitalizado. Ele completou um dos seus maiores objetivos de carreira e agora vem a missão de estender sua contagem de Slams no simples masculino. Alcaraz pareceu um pouco fora recentemente — e estranhamente abalado em Cincinnati — enquanto Sinner teve suas distrações fora da quadra.

Djokovic já venceu aqui quatro vezes e, em 8 de setembro, ele deve levantar o troféu do US Open novamente.

Jannik Sinner conquistou seu primeiro grande título no Aberto da Austrália no início deste ano. Jamie Squire/Getty Images

Maine: Essa pergunta é consideravelmente mais difícil para mim responder hoje do que era há alguns dias. Enquanto eu assistia à corrida de Sinner em Cincinnati — na qual ele derrotou Andrey Rublev, Alexander Zverev e Frances Tiafoe em três dias consecutivos para reivindicar o título — eu me senti confiante de que o US Open era dele para vencer. No entanto, como ele agora se encontra diante de escrutínio e perguntas (e talvez até mesmo algumas vaias e vaias da multidão de Nova York) devido à revelação de que ele havia testado positivo duas vezes para uma substância proibida em março, eu simplesmente não tenho certeza de como ele será capaz de se sair mentalmente.

Se ele conseguir manter o foco e jogar no mesmo nível que jogou em Cincinnati, ele certamente pode ganhar tudo, mas há simplesmente muitos “o que é” para eu me convencer disso neste momento. Em vez disso, vou escolher Alcaraz, que pode estar jogando com um leve ressentimento após as Olimpíadas e seu (breve) início na temporada de quadra dura. Ele prospera na energia de Nova York e provou o quão bom ele é em ambientes de melhor de cinco e quando títulos importantes estão em jogo.