Esconderijos de cocaína aparecem na costa da Flórida após o furacão Debby

As autoridades dizem que um total de 25 pacotes – avaliados em mais de US$ 1 milhão – foram encontrados por um bom samaritano… e uma semana depois outro lote de coco apareceu perto de Everglades City.

O xerife do condado de Collier afirma que os 25 quilos foram encontrados flutuando entre manguezais no Golfo do México.