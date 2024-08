Espanha e Sérvia chegam às quartas de final do basquete feminino olímpico

VILLENEUVE-D’ASCQ, França — Laura Gil acertou dois lances livres faltando 1,9 segundos para o fim, quando a Espanha derrotou Porto Rico por 63-62 na quarta-feira. A Sérvia derrotou a China algumas horas depois para se juntar aos espanhóis como os primeiros times a chegar às quartas de final do basquete feminino nos Jogos de Paris.

O grupo deles foi o mais competitivo até agora, com os primeiros jogos decididos por um total de quatro pontos. Espanha e Sérvia precisavam uma da outra para vencer e garantir uma vaga na Bercy Arena, em Paris, antes que essas equipes encerrassem a fase de grupos uma contra a outra no sábado.

Os espanhóis construíram uma vantagem de 39 a 25 no intervalo, tentando se recuperar do sexto lugar conquistado três anos atrás nas Olimpíadas de Tóquio, após conquistarem a prata em 2016.

O arremesso de Mya Hollingshed deu a Porto Rico (0-2) uma vantagem de 62-61 faltando 9,9 segundos antes dos lances livres de Gil darem a vantagem à Espanha.

Um último arremesso de Arella Guirantes não foi suficiente para os porto-riquenhos, que olharam ao redor em busca de uma falta que nunca aconteceu enquanto os espanhóis comemoravam sua vitória. Avançar tirou a dor de desperdiçar uma vantagem de 15 pontos para a Espanha.

“Estou muito feliz por chegar à próxima fase”, disse a guarda Leonor Rodriguez. “Agora espero que consigamos uma boa vaga, mas pelo menos estamos chegando a Paris. O primeiro objetivo foi alcançado.”

Os únicos pontos de Laura Gil para a Espanha na quarta-feira aconteceram nos segundos finais na linha de lance livre, levando a Espanha para a próxima fase das Olimpíadas. Foto AP/Mark J. Terrill

Megan Gustafson, Jogadora do Ano da AP de 2019 em Iowa, liderou a Espanha com 18 pontos e 13 rebotes, e Rodriguez acrescentou 17 pontos.

Guirantes liderou Porto Rico com 15 pontos. Pamela Rosado acrescentou 11 e Hollingshed teve 10.

Porto Rico armou um quarto quarto emocionante após superar a Espanha por 19-5 no terceiro, empatando o jogo em 44-44. Mas os porto-riquenhos nunca lideraram por mais de quatro, o último em 59-55 com 3:34 restantes após uma cesta de India Pagan.

Yvonne Anderson marcou 15 pontos para levar a Sérvia às quartas de final e voltar ao topo do Grupo A. Tina Krajisnik marcou 12 pontos e pegou 11 rebotes para a Sérvia. Masa Jankovic teve 13 pontos, e Jovana Nogic 11.

Com oito mudanças de liderança e 10 empates, a Sérvia finalmente assumiu o controle com uma explosão de 10-3 para terminar o segundo quarto. Anderson, um nativo do Arkansas, deixou cair um floater com um segundo restante para uma liderança de 45-39 no intervalo. Os sérvios assumiram uma liderança de 62-50 no quarto quarto.

A Sérvia, que eliminou a China nas quartas de final dos Jogos de Tóquio em 2021, liderou por até 22 pontos.

Wang Siyu e Han Xu lideraram a China com 11 pontos cada. Yao Ming, presidente da Associação Chinesa de Basquete, sentou-se no banco enquanto os sérvios dominavam o garrafão com uma vantagem de pontuação de 44-16.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.