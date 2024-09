Estado de Oklahoma proibido de colocar códigos QR vinculados a NIL em capacetes

A NCAA impediu o Oklahoma State de colocar códigos QR vinculados ao NIL nos capacetes de futebol americano de seus jogadores depois que o programa anunciou a decisão antes do jogo da Semana 1 dos Cowboys contra o South Dakota State.

Em 20 de agosto, o Oklahoma State anunciou planos de colocar um código QR de 1,5 polegada quadrada vinculando ao fundo geral NIL do programa nas costas dos capacetes neste outono. Acredita-se que os Cowboys foram o primeiro programa de futebol americano universitário a usar códigos QR para promover o NIL durante um jogo da temporada regular.

No entanto, a NCAA proibiu o Oklahoma State de exibir os códigos QR na Semana 1, e a questão, de acordo com os Cowboys, depende da interpretação.

O programa acredita que é permitido pelos estatutos da NCAA colocar códigos QR em seus capacetes como decalques institucionais. De acordo com um comunicado do Oklahoma State, a NCAA vê os decalques como “marcas de propaganda e/ou comerciais”, que não são permitidas pelas regras da NCAA.

“Discordamos da interpretação da regra, mas a cumpriremos e trabalharemos com os grupos apropriados para liderar a mudança necessária”, disse o diretor atlético do Oklahoma State, Chad Weiberg, em uma declaração. “Nosso pessoal criou um conceito inovador para aumentar o valor NIL de nossos atletas-estudantes, mas, no final das contas, isso serve apenas como o exemplo mais recente de como os esportes universitários estão evoluindo em um ritmo mais rápido do que o livro de regras.”

O Oklahoma State diz que sua decisão de empregar os códigos QR está em conformidade com as regras da NCAA e foi tomada em consulta com o Big 12. Em uma declaração divulgada pelo Oklahoma State, o comissário da liga, Brett Yormark, pediu aos líderes do esporte que considerem soluções inovadoras à medida que o futebol universitário continua na era NIL.

“À medida que entramos nesta nova era do atletismo universitário, a Big 12 Conference acolhe a oportunidade de estar na vanguarda da inovação e da criatividade”, disse Yormark. “Estou ansioso para fazer parceria com a NCAA e meus colegas comissários de conferência em um esforço para modernizar a legislação que permite que nossas escolas gerem valor para nossos alunos-atletas.”

Embora o Oklahoma State não use códigos QR em seus capacetes na Semana 1, a imagem será exibida com destaque em todo o Estádio Boone Pickens no sábado, incluindo nas etiquetas das bolsas de equipamentos dos jogadores, nos porta-copos em áreas premium, na sinalização ao redor do estádio e no painel de vídeo.

Os Cowboys, 17º colocados no ranking, abrem a temporada de 2024 contra os campeões nacionais consecutivos da FCS às 14h (horário do leste dos EUA) no sábado na ESPN+.